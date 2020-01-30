خوفًا من العدوى.. شاهد ماذا فعل سائق تاكسي صيني لتوصيل الركاب في بكين‎ (فيديو)

نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية فيديو لسائق سيارة أجرة وهو يرتدي بذلة واقية بالكامل خشية انتقال العدوى أثناء توصيل الركاب في الصين.

ويظهر السائق الذي كان يرتدي بذلة إزالة التلوث الصفراء مع غطاء للرأس وزوج من النظارات الواقية وقناع إضافي.

وتم تصوير الفيديو بواسطة راكبة كانت في طريقها إلى مطار العاصمة أثناء ركوبها مع السائق المذعور.

وبعد إخبار سائق السيارة بالوصول إلى المطار ”في أسرع وقت ممكن“، سألت الراكبة السائق:“هل تحصل على العديد من العملاء وأنت ترتدي ملابس مثل هذا؟“.

ويشرح السائق الذي يمتلك زجاجة من مطهر اليدين أيضًا:“هذه أوقات غير عادية، وأنا مسؤول عن نفسي وعائلتي“، وبعد أن قالت الراكبة: ”حسنًا“، واصل السائق:“السلامة أولًا؟“ من المهم أن يكون لديك الوعي ”.

وبينما يرتدي الجميع قناعًا لحماية أنفسهم، إلا أن بذلات الخطر الكاملة لم تُشاهد من قبل.

وظهرت العديد من اللقطات للعاملين في مجال الصحة وهم يرشون الشوارع والمتاجر ووسائل النقل العام برذاذ مطهر لمحاولة كبح الوباء المتصاعد.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الوباء بأنه أزمة صحية عالمية، ومن المقرر أن تجتمع هيئة الأمم المتحدة اليوم (30 يناير) لمناقشة تصاعد حالة الفيروس.

وأودى المرض المعدي بحياة 170 شخصًا في الصين القارية، ولم يتم تسجيل أي وفيات في مكان آخر، وهناك حوالي 8000 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه رؤساء الصحة العالمية عن ”قلقهم الشديد“ من حقيقة أن الفيروس ينتشر الآن بين البشر خارج الصين، مع تأكيد انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان في ألمانيا وكذلك في 3 دول من آسيا.