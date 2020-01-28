نصائح للوقاية من فيروس ”كورونا“

بدأ فيروس كورونا الجديد، يتخذ شكل الوباء العالمي بعد أن تجاوز عدد الوفيات بسببه 100 شخص علاوة على إصابة نحو 4000 في الصين.

في هذا الصدد، أكد موقع المجلة الطبية ”ذا هيلث سايت“ في تقرير حديث نشره، أنه لا بد من الأخذ بالاحتياطات والنصائح الصحية المتوقع أن تساعدك على النجاة من الإصابة بهذا الفيروس.

وجاء في التقرير أن ”العلماء أوضحوا أن عدوى كورونا تنتقل من الإنسان إلى الإنسان، في غضون فترة حضانة مدتها 14 يوما، بالتالي يصبح من الضروري معرفة تلك الاحتياطات اللازم اتخاذها في حالة تفشي المرض في منطقتك، نصائح الصحة لدينا اليوم سوف تساعدك على القيام بذلك تماما“.

وأوضح أنه ”بالنظر إلى خطورة الوضع التي تنتشر عالميا، وفي محاولة لوقف انتشار هذا الفيروس المتحول، وضعت منظمة الصحة العالمية بعض المبادئ التوجيهية الأساسية. وإدراكا منا للحاجة إلى هذه الساعة، فإننا نقدم هذه الإرشادات كنصائح صحية يومية.

النظافة

هذا هو الإجراء الاحترازي الأساس الذي تحتاج إلى اتخاذه في حالة حدوث أي تفش فيروسي. اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون، احرص على ذلك واجعلها كعادة لك في كثير من الأحيان قدر الإمكان.

تجنب الأماكن المزدحمة

من الضروري تجنب الأماكن المزدحمة، بعد أن استطاع الفيروس المتحول أن ينتقل من إنسان إلى إنسان آخر لذا إذا كان لا بدَّ من أن ترتاد السوق لشراء احتياجاتك، فعليك ارتداء قناع الوجه، كما يجدر بك تغيير ملابسك وغسلها بعد العودة إلى المنزل كإجراء وقائي آخر.

تجنب الأشخاص المصابين بالحمى والسعال

إذا كنت على صلة بأي شخص يعاني الحمى أو أي مرض في الجهاز التنفسي، تجنب مقابلته واعلم أن كورونا مرض فيروسي يكفي لانتقاله إليك أن تكون على مسافة قريبة من شخص آخر مُصاب بالعدوى. من أجل ذلك قد يكون من الصواب تجنب جميع الناس الذين يعانون الحمى والسعال.

لا تأكل اللحوم غير المطبوخة

اهجر عادة اللحوم النيئة أو النصف مطبوخة. إذ يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير، كما أن عليك أن تقوم بغسل وطهي جميع اللحوم ومنتجات الدواجن حتى تمام الاستواء.

ويجب عليك -أيضا- تجنب اللحوم المستوردة والغريبة على الأقل خلال هذه الفترة الصعبة التي تجعلنا نحترز كثيرا . إذ ينتشر هذا المرض من الحيوانات إلى البشر أيضا.