دراسة: خلل الجهاز المناعي قد يؤدي إلى سرطان الرئة

أشارت دراسة طبية جديدة إلى أن الجهاز المناعي الذي لا يعمل بشكل طبيعي، قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة لدى المرضى الذين لا يدخنون، رغم اعتبار التّدخين وخاصّة السجائر، المساهم الرئيس في الإصابة بسرطان الرئة.

وقالت الدكتورة ريجين هونغ، وهي أحد المشاركين بالدراسة التي أجريت في معهد لونينفيلد تاننباوم إن ”نظام المناعة القوي الذي يحافظ على الالتهاب تحت السيطرة، حيث يُعد التعرض للالتهاب المزمن لفترة طويلة سببا رئيسا للإصابة بالسرطان“.

وأوضحت هونغ ”تشير أبحاثنا إلى أن خللا ما قد يكمن في تنظيم المناعة، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة، كما لو كان درعا يحمي شيئا قد سقط عنه“.

وقام فريق هونغ بالفحص في جينات 80 ألف شخص لمعرفة ما إذا كانت حالات أخرى قد تُعَرّض وظيفة الرئة لأخطار جمة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يسبب سرطان الرئة.

وقالت هونغ: ”أتاحت لنا النتائج التي توصلنا إليها، المزيد من البصيرة حول سبب حدوث سرطان الرئة عند غير المدخنين، وأشارت إلى أهمية تنظيم المناعة، كما يمكن أن ينبه فحص بالأشعة المقطعية الى وجود سرطان الرئة قبل ظهور الأعراض، حيث يجعل اكتشاف المرض في وقت مبكر العلاج أكثر