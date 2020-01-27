الأردن.. الحجر الصحي على 3 مواطنين وعامل صيني بسبب ”كورونا“

وضعت وزارة الصحة الأردنية، 3 طلبة أردنيين، عادوا من الصين، في الحجر الصحي؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس ”كورونا المستجد“، بحسب مصدر في الوزارة.

ونقلت صحيفة ”الغد“ المحلية عن المصدر، قوله إن ”3 طلاب أردنيين، عادوا من الصين، على نفقتهم الخاصة، يوم الإثنين؛ ما دفع الوزارة لوضعهم في الحجر الصحي“.

وبين المصدر أن ”الحجر سيستمر لمدة 14 يوما؛ لغاية التحقق من عدم ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم“.

من جانب آخر، حولت السلطات الأردنية عاملا صينيا جاء قبل أيام من مدينة ووهان الصينية- مركز فيروس كورونا المستجد- إلى الحجر الصحي؛ للاشتباه بإصابته بالفيروس.

وقال مدير مستشفى البشير الحكومي محمود زريقات، إنه ”تم تحويل عامل صيني يبلغ من العمر 18 عاما، الأحد، إلى قسم العزل الصحي في مستشفى البشير؛ للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا“.

وأضاف زريقات، أن ”العامل يعمل لدى شركة صينية في منجم للصخر الزيتي في محافظة الكرك، وعاد قبل أيام من مدينة ووهان الصينية وهو يعاني بعض الأعراض المشتركة بين الأنفلونزا الموسمية وكورونا، وهو قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما، ويتم التعامل مع حالته طبقا للبروتوكول الخاص بالإصابة بفيروس كورونا“.

وأغلقت السلطات الأردنية المنجم الذي يعمل فيه العامل الصيني.

وقال عضو مجلس إدارة شركة العطارات محمد المعايطة، إن ”الحجر الصحي على مشروع العطارات جاء احترازيا؛ بسبب الاشتباه بحالة من فيروس كورونا لعامل جاء إلى المشروع من منطقة ووهان الصينية، قبل 5 أيام“، موضحا أن ”دوريات الأمن العام، منعت دخول أو خروج أي عامل من وإلى المشروع الذي يعمل به 1800 عامل صيني“.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 80 شخصا، بينما سجلت 2744 إصابة في البلاد، بينها رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر. كما تضاعف عدد حالات الاشتباه بإصابات خلال 24 ساعة إلى نحو ستة آلاف شخص.