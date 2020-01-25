موريتانيا تعرض على مواطنيها في إقليم ”خوبي“ الصيني ترحيلهم خوفا من فيروس ”كورونا“

دعت السفارة الموريتانية في الصين، اليوم السبت، أفراد الجالية في إقليم ”خوبي“ جنوبي الصين، الراغبين في المغادرة، لتزويدها بمعلوماتهم ليتسنى ترحيلهم من الإقليم الذي ينتشر فيه فيروس ”كورونا“ القاتل.

وطالبت السفارة ”المواطنين الموريتانيين المقيمين في الصين بأخذ الحيطة والحذر، واتباع الخطوات الوقائية من الفيروس المنتشر في إقليم خوبي“.

وفي جارة موريتانيا الشمالية، أعلنت المملكة المغربية إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، رغم عدم تسجيل أية حالة اشتباه أو إصابة.

وقالت وزارة الصحة: إنه ”اعتبارًا للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي العالمي، المتمثلة في تأكيد ظهور حالات في عدد من الدول، خاصة في أوروبا، قرر المغرب تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية، للكشف المبكر عن أية حالة واردة، والحد من انتشار الفيروس في البلاد“.

ويسمى فيروس كورونا الجديد بـ ”فيروس ووهان“؛ حيث تم اكتشاف أول حالة إصابة به في هذه المدينة الصينية، نهاية العام الماضي.

وينتقل عن طريق التنفس والسعال والعطاس، وتتضمن أعراضه ارتفاعا في درجات الحرارة، وسعالا، وضيقا بالتنفس، وألما في الحنجرة، والإسهال، وقد تؤدي مراحله المتقدمة إلى الوفاة، والتي تشهد التهابا رئويا، وفشلا كلويا.