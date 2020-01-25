باحثون: علاجات مضادة للفيروسات تؤدي إلى تطوير نوع جديد من أدوية السرطان

توصلت الأبحاث في مجال مكافحة الفيروسات إلى اكتشاف نوع جديد من الدواء يمتلك قدرة فعالة في علاج السرطان لدى الفئران.

وقال باحثون ينتمون لعدة جهات علمية، مثل جامعتي ستانفورد وتكساس وكلية بايلور للطب وجامعة كاليفورنيا، بقيادة جيفري غلين من ستانفورد، إن ”الفكرة الأساسية هي تعطيل مهام العمليات الخلوية العادية التي تعتمد عليها الفيروسات وبعض الخلايا السرطانية في النمو والانتشار“.

وكانت النتيجة التي أظهرتها التجربة على الفئران أن الأدوية القائمة على هذه الفكرة، يمكن أن تقلص الأورام وتمنع انتشارها.

وعندما كانوا يبحثون عن طرق جديدة لوقف الفيروسات، اعتقد غلين وزملاؤه أنهم سيستهدفون وظائف الخلية التي تسيطر عليها الفيروسات من أجل التكاثر والانتشار.

وقد واصل غلين ومختبره لتطوير أدوية مضادة للفيروسات، ولكن تركيزهم تغير، عندما لفتت جهودهم انتباه جوناثان كوري، أستاذ علم الأورام الطبية في مركز ”إم دي أندرسون“ للسرطان بجامعة تكساس.

وكان كوري قد علم أن نفس العمليات الخلوية لغلين وزملائه، التي تمت بشكل صحيح، قد أتاحت -أيضا- انتقال الخلايا السرطانية من عضو إلى آخر.

وفي البحث الجديد، يظهر الفريق أن حدسهم كان صحيحًا، فنفس الأدوية التي كان غلين وزملاؤه يطورونها لعلاج الفيروس المعوي تمكنت أيضًا من علاج أنواع معينة من السرطان في الفئران والخلايا السرطانية البشرية في المختبر.