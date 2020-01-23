ليس الرئة والبروستاتا فقط.. تعرف على أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى الرجال وأسبابها‎

في حين أن مرض السرطان أصبح شائعًا للغاية، وقد يصيب الكبار أو الصغار، الرجال أو النساء، إلا أن حدوثه يعد شائعًا أكثر بين الرجال.

وفي كشف حديث، وجد الباحثون أنه بصرف النظر عن أي عوامل خطر، هناك عامل آخر يعد السبب الرئيسي وراء زيادة خطر إصابة الرجال بالسرطان، وهو الكروموسوم Y، وهو الكروموسوم الذكوري.

وحسبما ذكرته مجلة ”ذا هيلث سايت“، وجد باحثو معهد ”غلوبال هيلث“ في برشلونة أن وجود خلل في جينات هذا الكروموسوم في أنواع خلايا مختلفة، يكون مسؤولًا عن زيادة خطر إصابة الرجال بالسرطان، خاصة أن هذا الكروموسوم يوجد فقط لدى الرجال.

وفيما يلي نوضح مجموعة من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، بجانب الرئة والبروستاتا، وأبرز عوامل خطر الإصابة بها

سرطان القولون والمستقيم

يصنف الخبراء هذا النوع من السرطان بأنه ثالث نوع قاتل من السرطان بين الرجال، وعوامل خطر الإصابة به عديدة وتشمل السمنة وقلة ممارسة التمارين والتدخين، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء واللحوم المصنعة وشرب الكحوليات.

سرطان المثانة

بالإضافة إلى كون سرطان المثانة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى الرجال، يعد ”سرطان الخلايا الانتقالية“ هو أكثر أنواع سرطان المثانة شيوعًا لدى الرجال، وتتنوع عوامل خطر الإصابة به بين التعرض لبعض المواد الكيميائية، خاصة تلك التي تدخل في الأصباغ، والتدخين وبعض الأدوية وحتى المكملات العشبية، فضلًا عن التاريخ المرضي العائلي.

الميلانوما

في حين يعد سرطان الجلد شائعًا أكثر بين الرجال، إلا أن سرطان الجلد الميلانومي أو الميلانوما، يعد النوع الأكثر شيوعًا بين الرجال، مقارنة بالسيدات.

وتتطور خلايا الميلانوما الخبيثة من الخلايا الصبغية والتي تعرف أيضًا بالخلايا الميلانينية، هذا وتنجم معظم أنواع سرطانات الجلد عن التعرض المتكرر للأشعة فوق بنفسجية UV، سواء من أشعة الشمس أو آسرة التسمير.

سرطان البروستاتا

يعد العمر هو أبرز عوامل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، جنبًا إلى جنب مع وجود عامل وراثي، فمع التقدم في العمر يزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ويعد حدوثه أكثر شيوعًا لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة من الأسباب الأولى للوفيات المرتبطة بالسرطان لدى الرجال، هذا ويعد التدخين هو عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان الرئة، حيث يعتبر التدخين مسؤولًا عن 4 من كل 5 حالات وفاة نتيجة هذا السرطان.

ويوضح الخبراء أن الأعراض الشائعة لسرطان الرئة تشمل السعال المستمر والسعال الدموي، بالإضافة إلى البحة وضيق التنفس.