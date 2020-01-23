”الصحة“ السعودية: سنفحص المسافرين من الصين بعد تفشي كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الأربعاء، أن المملكة ستبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين واتخاذ إجراءات وقائية أخرى بعد تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس الذي يشبه الأنفلونزا إلى 17، يوم الأربعاء، فيما تأكد إصابة أكثر من 540 بالمرض، الأمر الذي زاد المخاوف من انتشار العدوى بسبب السلالة الجديدة التي ظهرت بسبب التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي وسط الصين، وانتقل إلى مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو وهونغ كونغ. كما امتد إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أول حالة إصابة، الثلاثاء الماضي، وكانت لأمريكي سافر إلى ووهان.

وقالت وزارة الصحة السعودية على تويتر إنها تنسق مع هيئة الطيران المدني لتقييم ”حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين“.

كما نصحت المسافرين بتجنب ”الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة) أو المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات ”.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في البحرين أيضا إنها تنسق مع المطار الرئيسي في البلاد وبدأت إجراءات استباقية هناك، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأربعاء.

ولم يكشف تقرير وكالة أنباء البحرين الرسمية عن التحرك الذي اتخذته السلطات لكنه قال إن البلاد زادت الإجراءات الوقائية للتصدي لأي تفش.

وأضافت أنه لا توجد حالات مشتبه بها في البحرين.