صور.. عملية جراحية تشوه ثدي امرأة

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مواطنة بريطانية تخضع لعمليات تجميل لتصغير ثديها، وتتفاجأ بعد العملية الثانية أن ثديها أصبح مربع الشكل وبه العديد من الندوب.