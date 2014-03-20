صور.. عملية جراحية تشوه ثدي امرأة

سعت"دون ربورتس" كعادة النساء لإجراء عملية جراحية لتصغير حجم ثديها لتصبح أكثر أناقة وجمالا، وتكللت العملية بالنجاح، وظهرت "روبرتس"، 45 عاما، بإطلالتها الجميلة.
وذكرت صحيفة محلية أن المواطنة البريطانية أرادت تصغير حجم ثديها أكثر قبل موعد زفافها، وخضعت لعملية جراحية ثانية، وكانت المفاجأة أن تسببت العملية في تشويه ثديها وأصبح "مربع الشكل" وبه العديد من الندوب.
وقالت "روبرتس" في تصريحات صحافية: "أشعر بالحرج من مظهري وأعتقد أني أصبحت بلا أنوثة، حتى أننى أشعر بالحرج من ارتداء ملابسا السباحة. مؤكدة أنه بسبب العيوب التي اصبحت تظهر عليها لم تستمتع في شهر العسل مع زوجي كباقي النساء".