هذه العادات تقلل خطر فقدان الذاكرة

التقدم في السن يؤدي إلى تناقص قدرتنا على التذكر تدريجيا، ونفقد إزاءها تفاصيل حياتنا الصغيرة.

مجلة ”ذا هيلث سايت“، قالت إن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تضعف أداء مركز الذاكرة في الدماغ وتطور الحالات الأكثر خطورة مثل الخرف ومرض الزهايمر.

لكن الدراسات الحديثة وجدت أنه من الممكن تحسين الوظائف الإدراكية وكفاءة الذاكرة من خلال إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة، مثل الأكل الصحي ودمج النشاط البدني وتخفيف التوتر، وتمارين الذاكرة في حياتك اليومية.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في منع تدهور الذاكرة:

الفواكه والخضراوات

من شأن تناول الكثير من الفواكه والخضراوات أن يساعد على زيادة استهلاك مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات وفيتامين (هـ) وفيتامين (د).

الأعشاب

أضف بعض الأعشاب مثل الأشواغاندا أو الباكوبا المنيرة أو الشانخا أو الجنكة إلى نظامك الغذائي لتعزيز الذاكرة.

اليوغا

تساعد بعض تمارين اليوغا مثل وضعية ”الأسانا“ أو ”السيراسيسانا“ أو ”السارفاجسانا“ على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن التفكير والقدرة على التعلم والذاكرة.

السمك

يعمل تناول أسماك الماء البارد على تقليل استهلاك الدسم وخفض مستويات حمض اللينوليك الموجود في السمن والزبدة ومنتجات الألبان الأخرى.

لذلك ينصح الأطباء بتناول أنواع مثل التونة وسمك السلمون والماكريل 2-3 مرات في الأسبوع، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعزز صحة الدماغ واستقراره.

النشاط الاجتماعي

يقول الباحثون إن الحفاظ على حياة اجتماعية نشطة يعزز القدرات العقلية ويساعد في تأخير الخرف والأمراض التنكسية.