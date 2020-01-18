علاجات منزلية تخلصك من مشكلة حرقة الأقدام

تتسبب العديد من الحالات والمشكلات الطبية مثل السكري وضغط الدم والغدة الدرقية أو سوء التغذية وأمراض الكلى في حدوث حرقة الأقدام، وبجانب تناول العلاج المناسب لهذه الحالات المرضية هناك علاجات منزلية يمكن للأشخاص استخدامها للتخلص من الآلام المزعجة الناجمة عن حرقة الأقدام.

ونشرت صحيفة ”بينك فيلا“ أن حرقة القدم التي تسبب لصاحبها شعورا بالحرارة الشديدة والوخز المؤلم بالقدمين يمكن التخلص منها عن طريق هذه العلاجات المنزلية الخمسة:

الكركم:

يحتوي الكركم على العديد من العناصر الصحية لذلك يعد عنصرا مهما في الاستخدامات الطبية والعلاجية على مر العصور وبسبب احتوائه على مضادات للميكروبات وللالتهابات يمكنك صنع عجينة من الكركم وزيت جوز الهند ووضعها على قدميك للشعور بالراحة والتخلص من آلام الوخز المزعجة ويمكنك أيضا تناول الحليب المضاف إليه ملعقة كبيرة من الكركم والسمن.

خل التفاح:

بنقع الأقدام مرتين يوميا في وعاء من الماء الساخن المضاف إليه كوب من خل التفاح أو تناول كوب ماء مضاف إليه ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقة من العسل ستتخلص من حرقة الأقدام المزعجة لأنه يعادل درجة الحموضة في الأقدام كما يعد مسكنا للآلام.

ملح البحر:

يمكنك نقع قدميك مرتين يوميا في وعاء من الماء الساخن والملح حيث يحتوي ملح البحر على نسبة عالية من الماغنيسيوم الذي يساعد على تهدئة الألم والالتهابات عندما يقوم الجلد بامتصاصه.

الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على العديد من العناصر الصحية التي تساعد في علاج العديد من الحالات المرضية منها حرقة الأقدام ويمكنك استخدامه بإحدى هاتين الطريقتين إما عن طريق شربه كالشاي أو خلطه بزيت الزيتون وجوز الهند وتدليك الأقدام به لمدة 20 دقيقة والتدليك هو الخيار الأفضل للتخلص من حرقة القدم بشكل سريع وفعال.

الماء البارد:

يمكنك استشارة طبيبك للتأكد من فاعليه تلك الطريقة ومناسبتها لحالة جسدك للتخلص من مشكلة حرقة الأقدام وذلك عن طريق وضع قدميك في وعاء من الماء البارد مضاف إليه بعض من قطع الثلج هذه الطريقة من شأنها تهدئة الألم والشعور بالوخز والحرارة المزعجة.