باحثة أردنية تبتكر جهازا للكشف المبكر عن سرطان الثدي ذاتيا

نجحت الباحثة الأردنية تسنيم الحراحشة، في التوصل إلى ابتكار جديد للكشف المبكر عن سرطان الثدي، هو جهاز سهل الاستخدام، لإجراء الفحص ذاتيا وفي المنزل، وذلك بدلا من أخذ الخزعات وفحصها في المختبر، لتشخيص المرض.

وذكرت تقارير أردنية، اليوم الإثنين، أن الباحثة الحراحشة صممت الجهاز بحجم صغير ومزايا سهلة الاستخدام؛ وذلك لمُساعدة السيدات على إجراء الفحص الذاتي في المنزل، وتوفير الوقت والجهد وتكاليف الفحص في المختبرات.

ويأتي ابتكار الباحثة الحراحشة، ضمن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لدعم واستثمار المشاريع العلمية والتطبيقية، والتي تساهم في مواجهة تحديات المجتمع.

ويساعد صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أصحاب المشاريع الريادية في التواصل مع ذوي الاختصاص؛ لمناقشة أفكارهم وتنفيذ مشاريعهم.

وترى الباحثة الحراحشة، أن نجاح مشروعها سيعمل على زيادة الوعي بين السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والحد من تفاقم الإصابة بالمرض.