دراسة طبية: الطماطم تساعد في معالجة عقم الرجال

توصل باحثون بريطانيون إلى أن تناول الطماطم يساعد في معالجة العقم عند الرجال، لاحتوائها على كميات كبيرة من مادة ”اللايكوبين“ التي تسهم في تعزيز جودة الحيوانات المنوية.

وأفادت دراسة طبية أصدرتها جامعة شيفيلد البريطانية بأن العقم عند الذكور يؤثر على ما يقرب من 40% من الأزواج الذين يرغبون في الحصول على حمل طبيعي وحيوانات منوية ذات جودة مرتفعة، حيث يعد انخفاض عدد الحيوانات المنوية مع قلة جودتها من الأسباب الأكثر شيوعا للإصابة بالعقم.

وتعد نتيجة الدراسة التي نشرتها الاثنين عيادات ”اي في اي ميدل ايست“ في أبو ظبي ودبي ومسقط والتي توصل إليها الأطباء البريطانيون، بارقة أمل للكثير من الأزواج.

وقالت الدراسة إن الأطباء توصلوا إلى أن مادة ”اللايكوبين“ وهي أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم يمكن أن تساعد إلى حد كبير في تعزيز جودة الحيوانات المنوية.

وأضافت أن النتائج جاءت بعد رصد الباحثين وجود نسبة أعلى من الحيوانات المنوية ذات الشكل الصحي مع حركة أفضل لدى أولئك الرجال الذين تناولوا اللايكوبين في أثناء تجربتهم.“

وقالت الدكتورة لورا ميلادو، أخصائية التلقيح الاصطناعي، في عيادة ”اي في اي ميدل ايست“: ”تأتي هذه الدراسة داعمة للجهود المستمرة لفهم العقم لدى الذكور بشكل كامل، خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة بالعقم في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: ”من خلال هذا الاكتشاف الجديد سنكون قادرين على مشاركة هذه الحقيقة الغذائية مع الأزواج وتحقيق نتائج أفضل؛ إذ إن الرجال الذين يعانون ضعف جودة الحيوانات المنوية قد يكون نافعا بالنسبة لهم تناول الكمية الموصى بها من مضادات الأكسدة في نظامهم الغذائي اليومي“.