بكتيريا مجهولة وجنين يعالج الأم.. حقائق طبية غريبة لا تعرفها ولكنها ستدهشك

نشهد هذه الأيام ثورة في مجالي العلوم والطب، حيث يتقدم كلا المجالين بقوة كل يوم ويكتشف الخبراء أمورا جديدة لم تكن في الحسبان، بالإضافة إلى التوصل لطرق تساهم في تخفيف أو علاج العديد من الأمراض.

ومع الاكتشافات المستمرة في عالم الطب، تظهر حقائق غريبة يصعب تصديقها، فمن خلال مجلة ”ستارز إنسايدر“، نكشف عن مجموعة من حقائق طبية غريبة ولكنها ستدهشك:

بكتيريا مجهولة

أشار الخبراء إلى أنه في حين أن جسم الإنسان يحتوي على ما يصل إلى البلايين من البكتيريا، فإن ما يصل إلى 99 % من هذه البكتيريا لا تزال غامضة وغير معروفة.

التنفس يتخلص من الوزن الزائد

في حقيقة غريبة للغاية، اتضح أنه عند فقدان الوزن تتحول خلايا الدهون إلى غاز ثاني أكسيد الكربون، ويتم التخلص منها عبر التنفس.

الجنين يعالج الأم

من بين الحقائق المذهلة، كشف الخبراء أن الحامل التي تعاني من ضعف أو تلف في أنسجة القلب، يقوم الجنين بتعزيزها بخلايا جذعية للتعجيل في تعافيها.

شعور مختلف لذوي الشعر الأحمر

يختلف الشعور بالألم لدى ذوي الشعر الأحمر عن غيرهم، حيث يكون شعورهم به أقوى وأصعب، كما ذُكر أنهم يحتاجون تخديرا أكثر بنسبة 20 % حتى لا يشعروا بالألم.

ألعاب الفيديو تعني جراحا أمهر

كشفت إحدى الدراسات أن الجراحين الذي يمارسون ألعاب الفيديو بانتظام ومهارة، يتسمون بمهارات أفضل في إجراء الجراحات بالتنظير، مقارنة بغيرهم.

الكوليسترول والعنف

لانخفاض أو ارتفاع الكوليسترول آثاره السلبية بالتأكيد، ولكن الغريب أن انخفاض الكوليسترول يرتبط بشدة بالميول العدوانية والعنف.

الموسيقى والقلب

لا تعزز الموسيقى من الحالة المزاجية فحسب، بل كشف الخبراء أيضا أن للموسيقى تأثيرا مباشرا على القلب، حيث ترتبط سرعة وتيرة الموسيقى وارتفاع صوتها بزيادة نبضات القلب، والعكس أيضا.

نمو الأظافر

عند فقدان أي من أظافر أصابع اليد، ستستغرق عملية إعادة النمو حوالي 6 أشهر، بينما في حالة أظافر أصابع القدم، فيستغرق نموها ما يصل إلى عام ونصف.

أكبر عدد للغدد العرقية

على عكس أي جزء آخر من الجسم، يوجد أكبر عدد للغدد العرقية في القدمين، حيث تحتوي كلتاهما على حوالي 250 ألف غدة عرقية.

نحن أقرب إلى القطط

في حقيقة غريبة أخرى، يوضح الخبراء أن البشر يتشاركون 90 % من الحمض النووي مع القطط وليس الكلاب كما يظن الكثيرون.

بصمة اللسان

لا تعتبر بصمة الأصابع هي الوحيدة التي تميز كل فرد عن الآخر، حيث اتضح أن اللسان له بصمة فريدة خاصة به تختلف من شخص لآخر.

3 كلى

في معظم حالات عمليات زرع الكلى، لا يقوم الأطباء باستئصال الكلى التالفة، بل تتم إضافة الكلى الجديدة، فيصبح لدى المريض 3 كلى.

القرنية

لا تحتوي القرنية على أي أوعية دموية، لذلك تحتاج للحصول على الأكسجين مباشرة من الهواء.

قوة خارقة للكبد

يتميز الكبد بالقدرة على تجديد خلاياه، ما يعني أنه يمكن إعادة النمو إذا تمت إزالة جزء منه.