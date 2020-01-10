احذر.. أعراض تشبه الإنفلونزا قد تنذرك بمرض خطير

يعاني الكثير من الناس من النوبات القلبية دون ملاحظة مؤشرات أو أعراض سابقة، ولهذا تسمى نوبات القلب بـ“القاتل الصامت“ وخاصة بين الرجال.

ونادرا ما يلاحظ الرجال الأعراض التي قد تنذر بحدوث نوبة قلبية قريبا، ولكن الآن، تشير دراسة جديدة في مركز ”سيدارز سيناء“ الطبي إلى أن نصف الرجال الذين يعانون من السكتة القلبية المفاجئة يلاحظون بالفعل أعراضا في غضون الأسابيع التي تسبق الإصابة، ولكنهم يخلطون بينها وبين أمراض شائعة مثل الإنفلونزا.

أعراض الإنفلونزا

يعاني 10 % من المصابين بالنوبات القلبية من أعراض تشبه الإنفلونزا، ولأنها شائعة جدا، فمن السهل جدا الخلط بين أعراضها وبين الأمراض والحالات الطبية الأخرى.

ولأن الإدراك السريع للأعراض والحصول على العناية الطبية يلعبان دورا مهما في تعزيز فرص النجاة والتعافي، جلبنا لكم من مجلة ”ذا هيلث سايت“ أعراضا خفية للنوبات القلبية تشبه أعراض الإنفلونزا:

آلام في البطن والظهر والغثيان والقيء

وفقا للباحثين، يختبر حوالي 20 % من المرضى أعراضا مثل آلام البطن والظهر والغثيان والقيء، وفي كثير من الأحيان يخلط المريض بينها وبين مشاكل الجهاز الهضمي مثل تراكم الغازات وعسر الهضم أو الإنفلونزا، ولكنها كثيرا ما تكون من أعراض إجهاد عضلة القلب، والتي تنذر بالنوبة القلبية الوشيكة.

الإغماء

يعتبر الإغماء من أكثر أعراض النوبة القلبية الصامتة شيوعا، وفي بعض الأحيان، قد يشعر المريض بالتعب غير المبرر ويعاني من التعرق المفرط.

ينصح الأطباء بالانتباه لتلك الأعراض، وزيارة الطبيب أو استدعاء المساعدة عند ملاحظتها للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، الأمر الذي من شأنه أن ينقذ حياتك.