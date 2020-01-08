ابتكار جهاز يساعد مصابي الحبل الشوكي على الحركة مجددا

تتسبب إصابات النخاع الشوكي والعمود الفقري بأضرار مدمرة، تنعكس على الحركة والإحساس، وتعيق حياة الأشخاص بشكل حاد، فهي تؤدي إلى انقطاع الروابط بين الدماغ والأطراف، وتتجه سريعا إما إلى شلل جزئي أو كلي يمنع الحركة تماما.

لذا، ابتكر فريق من المهندسين والباحثين في مجال الصناعات الطبية بجامعة كولومبيا للهندسة، بقيادة عالم هندي، جذعا آليا يعمل على تحسين وظيفة الأعصاب الطرفية المتضررة جراء إصابة الحبل الشوكي.

وبحسب مجلة expresscomputer، يمكن استخدام الابتكار الطبي الجديد، لمساعدة وتدريب الأشخاص على استعادة الحركة الإرادية للذراعين واليدين لتحقيق نوع من التوازن والجلوس بشكل أكثر استقرارا، كما أنه يعمل على تنشيط الحركة دون السقوط.

ويقول أستاذ الهندسة الميكانيكية وإعادة التأهيل والطب التجديدي، سونيل أغراوال ”جاء تصميم وابتكار جهاز TruST خصيصا كبديل للأفراد الذين يستخدمون الكراسي المتحركة نتيجة فقدان القدرة على الوقوف والحركة بسبب إصابة النخاع الشوكي“.

وأضاف: ”أظهرت نتائج التجارب النهائية على الجهاز الجديد، أنه لا يحافظ على عدم سقوط المرضى فحسب، بل يساهم كذلك في زيادة ليونة الجذع والتحكم والسيطرة بالتوازن“.

وتعد الدراسة، التي نشرتها مجلة Spinal Cord Series and Cases، الأولى من نوعها لقياس وتحديد مساحة الجلوس للمرضى الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي بناء على تحكمهم الفعال في الجذع بمساعدة من الجهاز الآلي ”TruST“ .