بينها الحماية من السرطان.. فوائد صحية مذهلة لزبدة الفول السوداني

تعتبر زبدة الفول السوداني المصنوعة بشكل طبيعي ولا يتخللها المكونات الصناعية والمواد الحافظة كنزا مليئا بالعديد من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

أثبتت الدراسات والأبحاث، أن لزبدة الفول السوداني تأثيرا كبيرا على صحة الإنسان ولها فوائد صحية مذهلة من تعزيز النشاط الدماغي والذاكرة لتقليل خطورة الإصابة بمرض سرطان الثدي لدى السيدات، وفوائد أخرى عديدة نسرد لك تفاصيلها حسب ما نشرته صحيفة ”برايت سايد“ الطبية.

تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

تحتوي زبدة الفول السوداني على بروتينات ودهون طبيعية تسهم بشكل كبير في تقليل خطورة الإصابة بأمراض سرطان الثدي، واستنادا لدراسة أجرتها مؤسسة أبحاث سرطان الثدي والمعهد الوطني الأمريكي للصحة، فإن زبدة الفول السوداني عنصر غذائي مهم ويجب إدراجه يوميا في الوجبات وخاصة للسيدات حيث يعزز من صحة الثدي ويقيه من الأمراض وهذا الأمر خاص بالأشخاص غير المصابين بحساسية الفول السوداني.

يعزز فقدان الوزن

من غير الصحيح أن زبدة الفول السوداني لا تتناسب مع الحميات الغذائية، فهي تحتوي على كميات كبيرة من الألياف والبروتين التي من شأنها الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم ويمد الجسم بالعناصر الصحية اللازمة له، لذلك استهلاك ملعقتين أسبوعيا يعزز من قدرة الجسم على فقد الوزن.

تقليل حدة التوتر

تحتوي زبدة الفول السوداني على عنصر بيتا سيتوستيرول الذي يساعد على وضع هرمونات التوتر في معدلاتها الطبيعية، كما أنها غنية بالحديد والماغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين C ونسبة كبيرة من الدهون الصحية؛ ما يساعد الجسم على التخلص من أعراض التوتر الحاد والقلق وتحسين الحالة المزاجية.

تعزيز النشاط الدماغي والذاكرة

تحتوي زبدة الفول السوداني على الزنك والماغنيسيوم وفيتامين E الذي يرفع من مستوى النشاط الدماغي ويعزز من الذاكرة، ويسهم في تقليل خطورة الإصابة بمرض الزهايمر مع التقدم في العمر.

مفيد للسيدات الحوامل

تناول زبدة الفول السوداني للسيدات الحوامل له تأثير إيجابي على الجنين، ويساعد على حمايته من حساسية المكسرات والفول وهو داخل الرحم كما أنه مفيد لصحة الأمهات العامة.

يساعد عضلات الجسم على الشفاء

تعتبر زبدة الفول السوداني من الأطعمة الرائعة الغنية بالدهون والكربوهيدرات والبوتاسيوم، التي لها دور كبير في شفاء العضلات ووقايتها من الالتهابات والتشنجات ومن الوجبات التي يُفضل تناولها قبل وبعد ممارسة التمرينات الرياضية.