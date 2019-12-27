المغرب يستجيب لحملة علاج أطفال مصابين بالسرطان مجانًا

استجابت وزارة الصحة في المغرب، لمبادرة أطلقها ناشطون ومرضى بهدف علاج الأطفال تحت سن الخامسة المصابين بالسرطان مجانًا في المستشفيات العامة.

ودعت الوزارة في بيان مستشفياتها إلى ”اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لتسهيل الولوج المجاني للرعاية الوقائية والعلاجية، والتكفل في جميع أبعاده بالأطفال دون سن الخامسة المصابين بأمراض السرطان، بما في ذلك مستشفى النهار والإنعاش، والترحيل“.

وكان ناشطون وعدد من مرضى السرطان في المملكة، قادوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ”لا نريد أن نموت بالسرطان“، منذ ما يزيد على شهر للمطالبة بالعلاج المجاني للأطفال المصابين.

وبلغ صدى الحملة؛ البرلمان من خلال مداخلات بعض النواب، وكان السبب الرئيس وراءها قلة الأدوية الخاصة بهذا المرض الفتاك وارتفاع تكلفة العلاج، كما دعمتها جمعيات مدنية، وحزب الاستقلال.

وبلغت الحملة ذروتها بعد قرار الحكومة المغربية فرض رسوم على المغاربة تضاف إلى فاتورة الماء والكهرباء قدرها حوالي 6 دولارات، لدعم القناة التلفزيونية الثانية التي تعاني من أزمة مادية خانقة، فتعالت أصوات معترضة تقول إن مرضى السرطان أولى بالدعم.