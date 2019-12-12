إيران.. 23 ألف مريض بالثلاسيميا يواجهون الموت مع نقص الدواء

قال رئيس جمعية مرض الثلاسيميا الإيرانية، يونس عرب، الأربعاء، إن بلاده تعاني من نقص في الأدوية لمعالجة مرض الثلاسيميا.

وقال يونس في مقابلة مع وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية المحلية، إن ”60 مريضاً بالثلاسيميا توفوا هذا العام و 90 مريضاً العام الماضي“، مضيفاً أن ”السبب الرئيسي للوفاة في مرضى الثلاسيميا هو نقص الدواء لمعالجته“.

وأشار إلى ”وجود 23 ألف مريض يعاني من الثلاسيميا في إيران يحتاجون إلى منتجات الدم“، مطالباً الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 35 عامًا بالتبرع بالدم ومساعدة مرضى الثلاسيميا.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن بلاده لا تواجه نقصًا خطيرًا في الأدوية بغض النظر عن العقوبات الأمريكية.

وأوضح نمكي في حديث للصحفيين عقب جلسة لمجلس الوزراء الإيراني، أن ”نقص الدواء في الوقت الحالي انخفض بشكل ملحوظ بالمقارنة مع العام السابق“.

وقال نمكي في تعليقات له بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن إيران تصدر أدوية إلى دول في أوروبا وإفريقيا وآسيا الوسطى.