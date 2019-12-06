تعزز صحة القلب وتمنع الصداع.. فوائد مذهلة لحبوب الخردل عليك معرفتها

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الصحة وتعزيزها، كثيرًا ما يُنصح باللجوء إلى المصادر الطبيعية بدلًا من الأدوية والمنتجات التي عادة ما تحتوي على مواد كيميائية.

وفي حين أنه بالنسبة للكثير من الأشخاص قد تكون مهمة العثور على أطعمة أو مكونات ذات فوائد صحية محيرة، إلا أنه كثيرًا ما يكمن السر في مكونات بسيطة ومتوفرة للغاية، مثل حبوب الخردل، والمعروفة أيضًا باسم حبوب المستردة.

فهذه الحبوب أو البذور غنية بالفيتامينات والمعادن وذات فوائد صحية عديدة، نوضحها فيما يلي من مجلة ”بينك فيلا“:

تمنع الصداع

تساعد حبوب الخردل في الحماية من الإصابة بالصداع بفضل ثرائها بالمغنيسيوم، والذي يساعد على تهدئة النظام العصبي، ويخفف الألم وأي ضغط يصيب أي منطقة بالجسم.

تعزز صحة الأمعاء والهضم

عادة ما يُنصح بحبوب الخردل لمن يعاني من عسر الهضم، وذلك لأنها تحتوي على ألياف، والتي تعزز صحة الأمعاء والجهاز الهضمي وتساعد في حل مشاكله.

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية

يتميز كل من حبوب وزيت الخردل أيضًا بقدرتهما على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والحفاظ عليها أيضًا، وذلك لأنهما يساعدان على إدارة مستويات الكوليسترول ويقللان من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

الوقاية من السرطان

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، تتميز حبوب الخردل بثرائها بمركبات ممتازة تمنع نمو الخلايا المسببة للسرطان في الجسم، أبرزها مركبات الـ ”غلوكوسينولات“ والـ “ ميروزيناز“، كما توفر حبوب الخردل وقاية من المواد المسببة للسرطان.

مفيدة لصحة العظام والأسنان

تعزز هذه الحبوب من صحة العظام والأسنان واللثة أيضًا، بفضل ثرائها بعنصر السيلينيوم، الذي يقوي العظام، بالإضافة إلى احتوائها على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في تعزيز صحة اللثة والأسنان.

تساعد على إبطاء الشيخوخة

حبوب الخردل غنية بفيتامينات A و K و C، مما يمنحها خصائص تساهم في إبطاء الشيخوخة وظهور التجاعيد الرفيعة، كما تعزز صحة وشباب الجلد.

كيف تضيف حبوب الخردل إلى نظامك الغذائي؟

لا يتطلب منك الأمر سوى إضافة بضعة من حبوب الخردل في الطعام، كما يمكنك إضافتها إلى السلطة أو المخلل، وبالإضافة إلى الحبوب، يمكنك أيضًا إضافة زيت الخردل لطعامك.