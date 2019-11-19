5 طرق فعالة لتعزيز نسبة الهيموجلوبين في جسدك

هناك العديد منا يعاني مشاكلَ كثيرةً متعلقة بنسبة الهيموجلوبين، وهو البروتين المحمل بعنصر الحديد في الجسم وموجود في خلايا الدم الحمراء، وهذا البروتين يساعد على وصول الأكسجين وتوزيعه لباقي أجزاء الجسم ودونه يصاب الجسم بأمراض مثل: الأنيميا، وفقر الدم.
تناول الأطعمة الغنية بالحديد
الأطعمة الغذائية الغنية بعنصر الحديد هي: السبانخ، والشمندر، وكبد الدجاج، والبيض، والمحار، والتفاح، والرمان، والبطيخ، وبذور اليقطين، واللوز، والزبيب، يحتاج الذكور البالغون 5 ملغ يوميًّا من الحديد بينما تحتاج الإناث إلى 19 ملغ مع الحرص على الابتعاد عن القهوة والشاي والمشروبات الغازية والكحول؛ لأنها تمنع الجسم من امتصاص الحديد وتقوم بتكسيره.
تناول حمض الفوليك:
حمض الفوليك هو فيتامين B المركب الذي له أهمية كبيرة في إنتاج كرات الدم الحمراء ويمكن تناوله في هيئة أقراص ومكملات غذائية، أو يمكن الحصول عليه من خلال تناول بعض الأطعمة الغنية به مثل: أوراق الخضر الخضراء، الفاصوليا المجففة، الفول السوداني، الموز، والبنجر.
تناول الفواكه:
لإنتاج مستويات عالية من الهيموجلوبين والحفاظ على نسبة الحديد في معدلها الطبيعي يفضل تناول أنواع معينة من الفاكهة الغنية بالحديد مثل: التفاح، والرمان.
ممارسة التمرينات الرياضية:
للتمرينات الرياضية دور فعال في رفع معدل الهيموجلوبين، فهناك تمرينات من متوسطة إلى شديدة تؤدي إلى إنتاج المزيد من الهيموجلوبين في الدم وتوزيع الأكسجين على باقي أجزاء الجسم.