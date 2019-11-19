5 طرق فعالة لتعزيز نسبة الهيموجلوبين في جسدك

ونشرت صحيفة ”بينك فيلا“ أن تجاهل المستويات المنخفضة من الهيموجلوبين له آثار سلبية على صحة الجسم العامة مثل: الضعف العام، التعب، الصداع، ضيق التنفس، فقدان الشعر، الدوخة، ضعف الشهية، ونبض القلب السريع.

ووفقًا لتقرير اليونيسف، فإن أكثر من 56% من الفتيات لديهن اضطرابات في نسب الهيموجلوبين ومصابات بفقر الدم.

ومن أجل الإبقاء على نسبة الهيموجلوبين في مستوياتها الطبيعية، هناك عدة طرق سهلة وبسيطة من خلالها تستطيع أن توازن نسبة الحديد في الجسم:



تناول الأطعمة الغنية بالحديد



الأطعمة الغذائية الغنية بعنصر الحديد هي: السبانخ، والشمندر، وكبد الدجاج، والبيض، والمحار، والتفاح، والرمان، والبطيخ، وبذور اليقطين، واللوز، والزبيب، يحتاج الذكور البالغون 5 ملغ يوميًّا من الحديد بينما تحتاج الإناث إلى 19 ملغ مع الحرص على الابتعاد عن القهوة والشاي والمشروبات الغازية والكحول؛ لأنها تمنع الجسم من امتصاص الحديد وتقوم بتكسيره.