بعد وفاة 42 شخصًا.. أبل تحظر التطبيقات التي تروج للسجائر الإلكترونية‎‎

أعلنت شركة أبل أنها حظرت تنزيل التطبيقات التي تروج للسجائر الإلكترونية من خلال متجرها، مع تزايد الاهتمام العام بالتأثيرات الصحية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أزالت أبل 181 تطبيقًا من متجرها يشجع أو يساعد المستخدمين على تدخين السجائر الإلكترونية.

واشتملت التطبيقات المحظورة ”أدوات مكنت المستخدمين من تغيير الإضاءة ودرجة حرارة السجائر الإلكترونية، والتطبيقات التي تقدم أخبارًا أو ألعابًا أو شبكات تواصل متعلقة بالسجائر الإلكترونية“.

وقالت شركة أبل: ”نحرص بشدة على جعل متجر التطبيقات مكانًا يثق به العملاء، وخاصة الشباب، لتنزيل التطبيقات“.

وأضافت: ”نحن نعمل باستمرار على تقييم التطبيقات، ونستعين بأحدث الأدلة، لتحديد المخاطر على صحة المستخدمين ورفاهيتهم“.

ويأتي قرار أبل بعد وفاة 42 شخصًا على الأقل بسبب السجائر الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى إصابة أكثر من 2700 شخص بأمراض مرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

هذا وأكد مركز مكافحة الأمراض أن معظم الوفيات كانت نتيجة تدخين تركيبات منزلية تحتوي على مستخلص القنب، بينما كان بعضها نيكوتين مشروعًا.

وعلى الرغم من أن الأدلة ليست قاطعة، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تقول إن أسيتات فيتامين (هـ)، والتي تضاف إلى سوائل السجائر الإلكترونية لتخفيفه، يمكن أن تكون المسؤولة عن الوفيات.

وقالت أبل: ”في الآونة الأخيرة، عزا خبراء من مراكز مكافحة الأمراض وجمعية القلب الأمريكية مجموعة متنوعة من إصابات الرئة والوفيات إلى السجائر الإلكترونية، ووصفوا انتشار هذه الأجهزة على أنها أزمة صحية عامة ووباء للشباب“.

وأضافت: ”نحن نتفق مع آراء الخبراء، وقمنا بتحديث قواعد متجر التطبيقات لتحظر التطبيقات التي تشجع أو تسهل استخدام هذه المنتجات، واعتبارًا من اليوم لم تعد هذه التطبيقات متاحة للتنزيل“.