استبدال رئتي مراهق بعد تلفهما بسبب السجائر الإلكترونية

زرع أطباء أمريكيون، رئتين في صدر مراهق لأول مرة، بسبب الأضرار الخطيرة التي تعرضت لها رئتاه السابقتان نتيجة تدخينه السجائر الإلكترونية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أنّ“العملية أُجريت في مركز هنري فورد الصحي بمدينة ديترويت في الـ 15 من الشهر الماضي، بعد أن تم إدخال مراهق للمستشفى وهو يعاني من التهابات حادة برئتيه، قال الأطباء إنّه لا يمكن علاجهما“.

وأشارت إلى أنّ ”المراهق الذي لم تفصح عن اسمه هو أول شخص في العالم تُجرى له عملية استبدال رئتين نتيجة إصابة ناجمة عن تدخين السجائر الإلكترونية“، مضيفة أنّ ”المريض لا يزال في المستشفى ويتماثل للشفاء وإن كان لك ببطء“.

وقال الدكتور حسن نعمة، الذي أجرى الجراحة، إنّ“هذه الإصابة هي شر حقيقي لم أواجهه من قبل.. والحقيقة أن علاج الضرر الذي تحدثه تلك السجائر للرئتين ليس سهلًا، وأنصح الجميع بأن يحذّروا أطفالهم بشأن هذه السجائر“.