سيدة تتفاجأ باستمرار أنفها في النمو بعد إجراء عملية تجميل لتصغيره (صور وفيديو)

تُعاني سيدة أمريكية من حالة نادرة، تتمثل بنمو مستمر في أنفها، ظهرت لديها بعد ثمانية أعوام من خضوعها لعملية تجميلية لتصغير أنفها، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكشفت جيزيلا خواريز وهي أم لثلاثة بنات وتعيش في الولايات المتحدة ، أنها أجرت قبل ثمانية أعوام جراحتين لتصحيح أنفها، ثم لاحظت مؤخرًا أن أنفها بدأ في التدوير والتضخم المستمر مع الشعور بألم.

وقالت خواريز خلال برنامج تلفزيوني إنه عند توجهها للطبيب المختص لم تتمكن من تشخيص الحالة، وأخبرها أنه قد يكون ورمًا حميدًا أو خبيثًا في الأوعية الدموية.

ووضع الطبيبان المعالجان خطة لعلاج السيدة الأمريكية تنطوي على فحصها البدني باستمرار، لمعرفة ما يحدث مع أنفها وكيف ينمو، وذلك لتحديد ما إذا كانت حالتها عبارة عن عدوى أو التهابات في الأنسجة، أو ورم تحت الجلد، أو تكون حالتها غير قابلة للتشخيص والعلاج.