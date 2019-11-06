دراسة حديثة: انتشار السجائر الإلكترونية بين أطفال أمريكا

سلطت دراسة حديثة الضوء على مخاوف تزايد استخدام السجائر الإلكترونية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشفوعة بأرقام توصف بالصادمة بشأن مخاطرها الصحية.

وأشارت دراسة حديثة، وفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إلى أن أكثر من 10% من طلاب الابتدائية وأكثر من 25% من طلاب الصف الثانوي في أمريكا، يستخدمون السجائر الإلكترونية.

وكشفت الدراسات -أيضًا- عن تزايد الأمراض المرتبطة بتلك السجائر خلال الأشهر الأخيرة؛ ما أسفر عن مرض 1900 شخص ووفاة 39 آخرين، من بينهم شخص واحد على الأقل لا يتجاوز عمره 17 عامًا.

ويحذر الخبراء من بعض النكهات، خاصة النعناع أو المنثول والتي تنتشر بقوة بين المراهقين مع اعتقادٍ يسود بأن هذه النكهات صحية أكثر؛ الأمر الذي ينفيه المختصون ويحذرون من أن تلك النكهات تكون غير حقيقية وخطيرة، وأنها تساهم في إغراء الشباب لاستخدام تلك السجائر.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تستعد فيه أمريكا لتشريع حظر السجائر الإلكترونية المنكهة رسميًّا، وإعلانها عن الأمر خلال هذا الأسبوع، إلا أنها ستستثني ذات نكهة النعناع والمنثول.

بالإضافة إلى النعناع والمنثول، تعد الفواكه، خاصة المانجو ثاني خيار شائع للغاية للسجائر الإلكترونية والتي تغري الشباب والمراهقين لاستخدامها أكثر، إذ وجد الخبراء أن النعناع شائع بين 44% من طلاب الثانوية، والمانجو بين 27% من طلاب الثانوية.

لذلك يقول الخبراء إن استثناء نكهة النعناع والمنثول والفواكه من الحظر سيعوق الخطة ويؤدي إلى فشلها.

يذكر أن بعض المدن الأمريكية فرضت حظرًا على السجائر الإلكترونية، بما في ذلك ميشيغان ونيويورك وواشنطن، كما فرضت ولاية ماساتشوستس حظرًا شاملًا على بيع جميع السجائر الإلكترونية.