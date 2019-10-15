تتسابق على لقب ”أكبر أم في العالم“.. هندية تنجب طفلة في سن الـ75 عامًا‎ (صور)

تتسابق هندية للحصول على لقب ”أكبر أم في العالم“، بعدما أنجبت طفلة عن طريق التلقيح الصناعي وعمرها 75 عامًا.

ووضعت ”برابها ديفي“ طفلتها في مستشفى ”كينكر“ في مدينة ”كوتا“الهندية، مساء السبت الماضي، وذلك في ولادة مبكرة لكون الأم كانت ضعيفة ولديها رئة واحدة سليمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، خضعت ”برابها“ للولادة القيصرية، وسرعان ما جرى نقل طفلتها التي لم يُكشف عن اسمها، إلى العناية المركزة، حيث بلغ وزنها 595 غرامًا فقط.

وكانت ”برابها“ وزوجها البالغ من العمر 80 عامًا، تبنيا طفلًا مؤخرًا، إلا أنهما أرادا خوض التجربة ومحاولة إنجاب طفل من صلبهما، حيث تم اللجؤ إلى التلقيح الاصطناعي.

وقالت الدكتورة ”أبيلاشا كينكر“، التي أشرفت على الولادة:“ظلت برابها في المستشفى قبل 4-5 أيام من يوم الولادة، وكان حملها خطيرًا، لذا قررنا إجراء جراحة قيصرية، وكان حملها بمثابة مفاجأة بالنسبة لسنها، خاصة أنه كان قد استمر بالفعل لأكثر من 6 أشهر، وكان احتمال إنجابها ضئيلًا“.

وأضافت:“أبيلاشا“ أيضًا أن العملية كانت صعبة لأن الأم كانت مريضة ولديها رئة واحدة سليمة، فضلًا عن سنها الكبيرة.

ويأتي هذا بعد شهر واحد فقط من ادعاء سيدة هندية أخرى تدعى ”إراماتي مانجياما“ عمرها 74 عامًا، أنها أكبر أم في العالم، دون تأكيد غينيس للأمر، بعد إنجابها توأمًا من الإناث عن طريق التلقيح الاصطناعي.

وحتى الآن لا تزال ”برابها“ في انتظار تأكيد موسوعة ”غينيس“ لكونها أكبر أم في العالم، وذلك بعد التأكد من عمرها، وإذا ثبت بالفعل أن عمرها 75 عامًا، ستقتنص ”برابها“ لقب أكبر أم في العالم من مالكته الحالية الإسبانية ”ماريا ديل كارمن“، والتي أنجبت توأما في سن الـ 66 عامًا.