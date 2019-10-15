باحثون يصممون لاصقًا ذكيًا لعلاج الشخير

نجح باحثون من جامعة أرابا الإسبانية، في تصميم لاصق ذكي يمكنه علاج الشخير أثناء النوم، من خلال وضعه على الجبين.

ويعمل اللاصق بالبطارية، ويبلغ حجمه أربعة سنتيمترات مربعة، ويزن نحو 14 غرامًا فقط، ويحتوي من الداخل على ضمادة.

وعند ارتدائه على الجبين، ينبه اللاصق مرتديه بإصدار عدة اهتزازات لمدة 30 ثانية، لتعديل وضعية النوم على أحد الجانبين، أثناء نومه على الظهر، لمنع حدوث الشخير.

واستند الباحثون في جهازهم، إلى بحوث سابقة تشير إلى أن النوم على الظهر يؤدي لحدوث الشخير بنسبة 60% لدى مرضى الشخير.

وأثبتت نتائج التجارب، على عينة من مرضى الشخير، أن أداة الجبين قللت من أعراض الشخير بمقدار الثلث منهم، في غضون أيام من استخدامه.

وتضمن العلاج، استخدام قناع ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر، حيث ينطوي وضعه على الوجه في الليل، لتوفير تدفق مستمر للهواء، والمساعدة في الحفاظ على الشعب الهوائية مفتوحة.

ويُعد انقطاع النفس الانسدادي النومي، السبب وراء حدوث الشخير أثناء النوم، والناجم عن ارتخاء في أنسجة الحلق، مما يؤدي إلى عرقلة في مجرى الهواء جزئيًا، ما يسبب الشخير بصوت عال.

ويؤدي الشخير إلى التعب خلال النهار، وقد يصل إلى مضاعفات خطيرة مثل الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكانت دراسة سابقة في جامعة ليون في فرنسا، وجدت أن ارتداء قناع الضغط الهوائي الإيجابي المستمر، يحد من الشخير والاكتئاب ويزيد من الإنتاجية أثناء العمل.