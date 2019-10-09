”جونسون آند جونسون“ تدفع 8 مليارات دولار تعويضًا لأمريكي

حصل أمريكي على تعويض هائل يُقدر بـ8 مليارات دولار من شركة ”جونسون آند جونسون“ وشركة ”يانسن“ للأدوية التابعة لنفس الشركة الشهيرة، بعدما تسبب أحد عقاقير الشركة بضرر له.

وكان نيكولاس موراي من مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، قد رفع دعوى قضائية ضد الشركة الشهيرة، مدعيًا عدم تحذير الشركة لعملائها بشأن مضاعفات عقار ”ريسيبردال“ Risperdal للعلاج النفسي، الذي كان يتعاطاه نيكولاس منذ أن كان طفلًا لمساعدته على النوم، إذ كان يعاني بسبب إصابته بالتوحد.

إلا أن العقار، وفقًا لما ورد في صحيفة ”مترو“ البريطانية، أدى إلى زيادة حجم صدر نيكولاس، وهي مضاعفات يدعي أن الشركة لم تحذر بشأنها.

ورغم اعتراض ”جونسون آند جونسون“ سابقًا في عام 2015، على أول حكم يصدر في هذه القضية بدفع الشركة 1.75 مليون دولار، قبل خفض القيمة لاحقًا إلى 680 ألف دولار، إلا أنه حاليًا وبحكم قضائي جديد، حصل نيكولاس على تعويض هائل يبلغ 8 مليارات دولار.

وتعليقًا على الحكم الجديد، قال ممثلو الشركة: ”إن قيمة التعويض غير متكافئة مع القيمة السابقة البالغة 680 ألف دولار، والشركة واثقة أن الحكم سيتم إلغاؤه، لأنه ليس له أساس من الصحة“.

واتهمت ”جونسون آند جونسون“ المحكمة، بمنع فريق دفاعها من تقديم أدلة مهمة بشأن ما يدعيه نيكولاس على عقار ”ريسيبردال“، كما وصفت الحكم بالتعويض بأنه انتهاك للإجراءات القانونية اللازمة.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى قضائية ضد الشركة بشأن نفس العقار، حيث تلقت عدة محاكم أمريكية سلسلة من الشكاوى بشأن عدم تحذير الشركة للعملاء بشأن مضاعفات عقار ”ريسيبردال“، بما في ذلك ولايات كاليفورنيا وميزوري وبنسلفانيا.

وسبق أن واجهت شركة ”جونسون آند جونسون“ عدة دعاوى قضائية وشكاوى بعد ربط أبرز منتجاتها، بودرة الأطفال، بمرض السرطان.