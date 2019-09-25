المغرب.. سحب أدوية حيوية من الصيدليات لاحتوائها على شوائب قد تكون مسرطنة

أعلنت وزارة الصحة في المغرب سحب جل الأدوية المحتوية على المادة الفعالة ”رانيتيدين“ المستعملة لتقليل إفراز الحمض في المعدة من صيدليات المملكة لاحتوائها على شوائب ”قد تكون مسرطنة“.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه ”بناءً على التقارير الصادرة من عدة وكالات أجنبية للدواء على غرار الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء ”FDA“ والوكالة الأوروبية للأدوية ”EMA“ بخصوص الأدوية المحتوية على المادة الفعالة ”رانيتيدين“ المستعملة لتقليل إفراز الحمض في المعدة؛ إذ تبين إمكانية احتوائها على المادة الشائبة (N-nitrosodimethylamine) بنسب قليلة“.

واستنادًا إلى هذه المعطيات قررت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، سحب جميع الأدوية المحتوية على هذه المادة.

كما قررت إجراء التحريات اللازمة على بعض الأدوية المحتوية على مادة ”الرانيتيدين“ للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية المعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة والمديرية الأوروبية لجودة الدواء والرعاية الصحية.