انفجار في مختبر روسي يحوي فيروسات الجدري والإيبولا

اعترفت السلطات الروسية بوقوع انفجار في مختبر يحتوي كميات من فيروسات الجدري والإيبولا.

ونقلت شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الانفجار في المختبر التابع لمركز الأبحاث الحكومي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، والموجود في مدينة كولتسوفو بسيبيريا، حصل يوم الإثنين الماضي، أثناء إجراء إصلاحات في غرفة المراقبة الصحية، وأن نيران انفجار الغاز أشعلت مختبر الفيروسات على مساحة 30 مترًا مربعًا.

وهذا هو ثاني مختبر من نوعه في العالم، إلى جانب آخر في المركز الأمريكي لمكافحة الأوبئة في أتلانتا.

ونقلت فوكس نيوز عن رئيس مدينة العلوم في كولتسوفو، نيقولاي كرازنيكوي، قوله إن الانفجار والحريق لم يترتب عليهما أي تسرب، وإنه لا خطورة على سكان المنطقة من انتشار فيروسات الجدري والإيبولا.

وأضاف أن شخصًا واحدًا تعرض للانفجار، وهو الآن في غرفة العناية المركزة للتعافي من الحروق التي أصابته.

الانفجار الثالث خلال أسابيع

ولاحظت الشبكة الأمريكية، أن ما حصل لمختبر الفيروسات الروسي، هو الانفجار الثالث خلال عدة أسابيع الذي تعرضت له منشآت روسية يفترض أن تكون تحت حراسة ومراقبة دقيقة.

قبله كان الانفجار الذي حصل داخل قاعدة للصواريخ في مدينة نيفوثوسكا، حيث تكتمت السلطات الرسمية قبل أن تعترف بأنه ذو طابع نووي وتسبب بسقوط قتلى. وقبل ذلك بفترة قصيرة حصل انفجار غامض في مركز إمداد لقاعدة عسكرية بمدينة اتشيسك شرقي سيبيريا.