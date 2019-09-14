أمل جديد بعلاجهم.. اكتشاف البروتين المسؤول عن انتكاسة مدمني الهيروين

في دراسة حديثة، اكتشف العلماء بروتينًا مسؤولًا عن انتكاسة مدمني الهيروين، في كشف يمكنه تغيير كيفية التعامل مع مدمني المواد الأفيونية وعلاجهم، خاصة في أمريكا.

وفي الدراسة التي أُجريت في جامعة ”بافالو“ الأمريكية في نيويورك، اكتشف الباحثون أن الهيروين يخفض من مستويات بروتين يدعى ”دريبرين“ DBN1، وهو المسؤول عن تشكيل الدماغ لما يُعرف باسم المشابك العصبية والحفاظ عليها.

وكشف الباحثون في اختبار على القوارض، أن خفض مستويات هذا البروتين في المسارات العصبية المسؤولة في مركز المكافأة والمتعة في المخ، يؤدي إلى تعزيز رغبة المدمنين المتعافين بتعاطي المخدرات، مما يدفعهم للانتكاسة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لاحظ الباحثون تغييرًا وانخفاضًا في سلوكيات الانتكاسة، عندما وصل البروتين لمستويات طبيعية.

ويشير الباحثون إلى أن تلك النتيجة قد تساهم بتوفير علاجات قائمة على أدوية تستهدف مستويات بروتين دربرين، لمنع انتكاسة المدمنين.

وتشمل علاجات الإدمان الحالية أدوية مثل، الميثادون والبوبرينورفين، وفي حين أنها قد تساعد في الحد من استخدام الهيروين أو المواد الأفيوينة الأخرى والإقلاع عنها، إلا أن 40-60 % من المتعافين، ينتكسون مرة أخرى.

وقال البروفيسور“ديفيد ديتز“ المشارك في الدراسة:“سلطت حفنة فقط من الضوء على ما قد يسبب انتكاسة مدمني الهيروين، فالفريق متحمس للغاية لفهم ما يحدث من تغييرات في المخ تؤدي إلى الانتكاسة، وكيف يمكننا استخدام هذا الكشف لتطوير علاجات فعالة تقلل خطر انتكاسة المدمنيين“.

وبالإضافة إلى انتكاسة مدمني الهيروين، يُذكر أنه سبق أن كتشف الباحثون ارتباط نفس البروتين ”دريبرين“، بالأمراض المرتبطة بتقدم العمر، مثل الزهايمر.