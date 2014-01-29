عشر عادات يومية تغير حياتك

ضغوطات الحياة اليومية تجعل الإنسان عرضة للتوتر أكثر والاكتئاب، ولكن ببضع خطوات بسيطة يستطيع أن يغير الكثير في عالمه ويمنح نفسه ما تستحقها.

التنفس بطريقة صحيحة يوميا بأخذ نفس عميق وطويل تحبسه لمدة خمس ثواني يعزز من نشاط الذهني والجسدي ويخفف من التعب وقلة التركيز.

الماء هو أساس أجسادنا فهو يؤثر على كل خلية وعضو في جسدنا حرفيا. فاحرص أن تبدأ نهارك بشرب كوبين من الماء ولا تنسى أن تشرب الماء بين الحينة و الأخرى حتى و أن لم تشعر بالعطش فجسمك دائما بحاجة لأن يأخذ كمية كافية من الماء. وستلحظ الفارق الكبير الذي يحدثه الماء على الجسم من بشرة جميلة إلى جسم نشيط خالي من السموم و ذهن متيقظ دائما.

الدماغ يفرز هرمونات معينة تحسن الذاكرة وأداء الدماغ بشكل عام في ساعات محددة من الليل فقط عند نوم الإنسان.

فاحرص دائما على أن تعطي أهمية كثيرة لساعات نومك.

4. خمس وجبات في اليوم

تناول ما معدله 5 وجبات في اليوم هو السر للجسم الصحي. عن طريق 3 وحبات رئيسية مع وجبتين خفيفتين بينهما يوميا. إهتم جيداً بغذائك واجعل وقت الطعام ثابتاً قدر الإمكان واستمتع بالطعام ذو النوعية الجيدة وحاول أن تعطي نفسك الوقت الكافي للإستمتاع بوجباتك.

5. تواصل أكثر تفاعل وتواصل مع من حولك إسأل وابتسم وألقي التحية. فالإنسان كائن إجتماعي بطبعه و التواصل مع الناس من حولك حتى بأبسط الطرق والكلمات إذا ما وضعته في روتينك اليومي سيضمن لك حياة أسعد وأفضل. 6. معلومة جديدة يوميا أدخل في روتينك اليومي عادة القراءة سواء كتاب جيد، جريدة أو موقع إلكتروني. ستضيف هذه العادة ليومك إضافة جميلة فما تقرأه يحفز دماغك على التفكير في المعلومة الجديدة أو في شيء ما لتتذكره لاحقاً أو سيعرفك على حدث ما لم تكن تعرفه مما يغني ثقافتك ويثري معلوماتك ويضيف لك شيئاً جديداً ومفيداً ليومك.

7. راعي مظهرك دائما من المهم لنفسيتك وصورتك الذهنية عن ذاتك أن تبدو دائماً في هيئة جيدة، فلا تدع متاعب حياتك وانشغالك تنسيك أن تهتم بنظافتك الشخصية وترتيب شعرك وأن تلبس ملابس متناسقة ونظيفة.فالمظهر الجيد يمنحك قوة وثقة بالنفس أكثر أينما تكون. فلا تهمل مظهرك أبدا. 8. تحرك

أدخل الحركة ضمن روتينك اليومي ولا أقصد أن تسجل بنادي رياضي مع أنها فكرة جيدة ولكنها لا تناسب الجميع. ولكن أضف الحركة إلى حياتك اليومية فمثلا إذا احتجت إلى شيء ما حاول أن لا تطلب من أحد إحضاره لك بل قم أنت واحضره بنفسك.إصعد على السلالم من وقت لآخر. تمشى، نظف منزلك ورتب غرفتك وصنف أغراضك مما يحفز ذهنك وعضلاتك معاً ويبعد الخمول الذهني والجسدي عنك.