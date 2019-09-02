الأول من نوعه.. زرع حاسوب دقيق بقلب امرأة (صور)

زرع أطباء لامراة بريطانية أول حاسوب دقيق في العالم يخبر على الفور عن ما إذا كانت صحتها في خطر، إذ تشارك مارغريت مكديرموت، البالغة من العمر 75 عامًا، وهي جدة لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، في تجربة سريرية تهدف إلى تحسين الرعاية لمرضى قصور القلب، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت مارغريت إن الجهاز، الذي تم زرعه في الأذين الأيسر لقلبها، كان ”معجزة“ إذ تغيّرت نوعية حياتها منذ الجراحة التي أُجريت لها في يوليو/تموز الماضي.

ويحدث قصور القلب عندما تكون عضلة القلب ضعيفة جدًّا بحيث لا تضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ويكافح الضحايا من أجل التنفس، كما يعانون من الساقين المتورمتين، ويحتاج الكثيرون في النهاية إلى عملية زراعة القلب أو الموت في سن الشباب.

ووفقًا للصحيفة، يعتقد الخبراء أن التكنولوجيا يمكن أن تنقذ ملايين المرضى في خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة من خلال الحفاظ على صحة المرضى؛ إذ تسمح الشاشة اللاسلكية، التي تسمى ”V-LAP“، للأطباء بتتبع المرضى، وإذا اكتشف الجهاز تشوهات أو خللًا في قلب المريض، فيجري تنبيه الأطباء تلقائيًّا حتى يتمكنوا من التدخل مبكرًا قبل أن تتفاقم الحالة، فيتم الاتصال بالمريض لإجراء اللازم.