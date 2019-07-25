العثور على مجوهرات بقيمة 66 ألف دولار في معدة مريضة (صور)

أُصيب مجموعة من الأطباء في الهند بصدمة كبيرة بعد العثور على ما تصل قيمته إلى 66 ألف دولار من المجوهرات والعملات داخل معدة سيدة هندية.

وفي التفاصيل، نقلت روني خاتون 26 عامًا، إلى المستشفى في ولاية البنغال خلال الأسبوع الماضي، بعدما اشتكت من آلام في المعدة وتقيؤ مستمر بعد تناول كل وجبة، وعدم قدرة على تناول الطعام.

ووفقًا لما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، صدم الأطباء للغاية أثناء الجراحة، حيث عثروا على عشرات المجوهرات والعملات.

أزال الأطباء ما يصل إلى 69 سلسلة و80 قرطًا و11 قرط أنف و46 عملة معدنية، بالإضافة إلى 8 دلايات و4 مفاتيح و5 من قطع الخلخال، من معدة روني.

ليس ذلك فقط، حيث عثروا أيضًا على جسم ساعة، وهو ذلك الجزء الدائري الأساسي في الساعة والمعروف أيضًا باسم ”ميناء الساعة“.

وكشفت والدة ”روني“ أنها لاحظت بالفعل اختفاء الحلي من منزلها، لكنها لم تعلم أن ابنتها كانت تبتلعها، وأضافت أن روني حصلت على العملات من متجر شقيقها، كما قالت إنها كلما سألتها عن الأشياء المفقودة، كانت تبكي.

وفيما يتعلق بالأشياء التي عثروا عليها، قال الدكتور سيدهارثا بيسواس، رئيس قسم الجراحة في كلية ومستشفى رامبورهات الطبي الحكومي، إن بعضها كان مصنوعًا من النحاس والنحاس الأصفر، بالإضافة إلى بعض الحلي الذهبية الباهظة.

وفيما يتعلق بحالة السيدة، قال الدكتور: ”كانت حالتها حرجة للغاية لدرجة أننا لم نتمكن من إجراء العملية على الفور، واحتاجت ما يزيد عن 5 أكياس من الدم، كما اضطررنا لإطعامها من خلال أنبوب“.

وأضاف أن الجراحة استمرت لمدة ساعة وربع، ولكنهم نجحوا في إزالة الكم الهائل من المجوهرات والعملات، وأشار الأطباء إلى أن حالة ”روني“ مستقرة الآن.

أوضح الأطباء أن ابتلاع ”روني“ لكل هذه الأشياء، ينجم عن أحد أنواع الاضطرابات النفسية النادرة، ويعرف باسم ”مرض بايكا“ Pica، والذي يشتهي فيه المريض تناول المواد غير الصالحة للأكل، مثل أجسام معدنية حادة والثلج والشعر والورق وحتى المعادن والحجارة والتربة والزجاج والطباشير.