إزالة 33 قطعة بينها شفرات حلاقة وسكاكين من معدة مريض (صور)‎

أزال أطباء في الهند 33 قطعة، من بينها شفرات حلاقة وسكاكين من معدة مريض يبلغ من العمر 30 عامًا.

تم إدخال ”يوغيش ثاكور“ المستشفى في 14 يوليو، بعد أن اشتكى من ألم شديد في المعدة.

وأخبرت والدته كوسما ثاكور، الأطباء أن ابنها ”يمسك أي شيء ويأكله“، ما جعلهم يقومون بإجراء فحص بالأشعة عليه.

وأصيب الأطباء بالدهشة عندما رأوا أشياء مثل السكاكين والمفك وشفرات حلاقة وأدوات بلاستيكية داخل معدة ثاكور.

قام الأطباء باستخراج هذه الأشياء، ويتعافى ثاكور الذي يعمل في الزراعة الآن من العملية الجراحية.

وعالج الأطباء ثاكور في مستشفى بمدينة تشاتاربور بولاية ماديا براديش.

ومن المحتمل أن ثاكور يعاني من حالة ”أكوفاجيا“، وهو اضطراب يأكل فيه الناس أشياء حادة أو معدنية وغيرها من الأشياء التي لا يمكن هضمها.

وغالبًا تحدث هذه الحالة مع اضطرابات في الصحة العقلية مثل الإصابة بمرض التوحد أو انفصام الشخصية.

وقالت والدة المريض، إن أنماطًا سلوكية غريبة ظهرت على ابنها منذ أن كان طفلًا، لكنها اعتقدت أنها ستزول فيما بعد.

وأضافت: ”ثاكور يمسك أي شيء ويأكله، لكننا صُدمنا عندما علمنا أنه تناول مثل هذه الأشياء الخطرة أيضًا“.



وقال الدكتور إم بي خاري، الذي أجرى العملية الجراحية: ”لقد كانت عملية صعبة للغاية؛ لأنه كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، إنه يتعافى حاليًا وسيغادر المستشفى بعد خمسة أيام“.