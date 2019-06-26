أمل جديد لعلاج البدانة.. تحديد منطقة التحكم في الشهية بالدماغ

في انفراجة جديدة نحو تطوير علاجات للبدانة، تمكن مجموعة من علماء جامعة أريزونا من تحديد منطقة التحكم في الشهية في دماغ الإنسان، والتي تخبرنا ما إذا كنا جائعين أم لا.

ويعتقد الأطباء أن التحكم في نشاط هذه المنطقة في الدماغ سيساعد مرضى فقدان الشهية على استعادة شهيتهم، ومرضى السمنة المفرطة على التحكم في نظامهم الغذائي.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اكتشف باحثو جامعة أريزونا أن جزءًا من المركز العاطفي للدماغ، والذي يدعى اللوزة، هو ما يتحكم في شهيتنا.

ورغم تحديد هذه المنطقة في أبحاث على الفئران، إلا أن العلماء يعتقدون أن هذا الاكتشاف سيمكنهم ذات يوم من تطوير طرق لتثبيط أو تطوير هذه الخلايا العصبية لمساعدة كل من فاقدي الشهية ومرضى السمنة المفرطة.

ووجد الباحثون أن العديد من مناطق الدماغ تتواصل مع بعضها البعض لتعزيز الشهية أو تثبيطها، ولكن يبدو أن مجموعة من الخلايا العصبية في اللوزة، هي ما يدير كل تلك الاتصالات.

وأوضح الدكتور ”هايجينغ كاي“، المؤلف المشارك في الدراسة وخبير علم الأعصاب بجامعة أريزونا، أن تحديد هذه المنطقة سيساعد الباحثين في تطوير عقارات قادرة على التلاعب بهذه المنطقة لمساعدة مرضى السمنة المفرطة على تناول كميات أقل.

وأضاف: ”باستخدام تقنية تدعى الإسكات الكيميائي الوراثي، يمكننا أن نمنع هذه الخلايا العصبية بشكل غير مباشر من إصدار الإشارات في وقت غير لائق لتعزيز الشهية أو استخدام مواد كيميائية أخرى لكبح الشهية“.