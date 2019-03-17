باحثة مصرية في مدينة ”زويل“ تفوز بجائزة ”لوريال يونسكو“ العالمية

فازت سيدة مصرية تدعى ”منة الله الصيرفي“، إحدى الباحثات المتخصصات في مجال الوراثة بمركز علوم الجينوم في مدينة زويل، بجائزة ”لوريال- يونسكو“ من أجل المرأة في العلم، وهي جائزة عالمية تمنح لـ15 امرأة على مستوى العالم.

وتسلمت الدكتورة منه الله الصيرفي، الجائزة خلال مراسم حفل الختام الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وكشفت ”الصيرفي“ خلال كلمتها بحفل التكريم، عن بحثها المتقدم بأنه ”يهدف لاكتشاف وظائف جديدة لبروتينات في إصلاح تلف الحامض النووي DNA، حيث يعتبر تلف الحامض النووي من مسببات لعديد من الأمراض المناعية، العصبية والسرطانات“.

وأشارت إلى أن أول طريق لعلاج المرض هو اكتشاف مسبباته، إذ إن الأبحاث التي تجريها بمركز علوم الجينوم في مدينة زويل، ستؤدي إلى اكتشاف مسببات جديدة للأمراض، ما يتيح الفرصة إلى تحسين التشخيص والعلاج في المستقبل.

يشار إلى أن برنامج لوريال – يونسكو من أجل المرأة في العلم، هو برنامج أطلق منذ 21 عامًا لدعم السيدات في مجال العلوم، وقد استطاع أن يدعم أكثر من 3000 باحثة واعدة.

وجائزة لوريال-يونسكو من أجل المرأة في العلم، تقدم إلى 15 فائزة من بين 275 جائزة على المنح الإقليمية من مختلف دول العالم، حيث تقام هذه الاحتفالية السنوية بمقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس في مارس من كل عام.

يذكر أن منة الصيرفي، حصلت على بكالوريس التكنولوجيا الحيوية “Biotechnology “ عام 2010، وقررت السفر إلى ألمانيا للحصول على الخبرة الدولية التي تؤهلها في مواصلة حلمها بالحصول على الماجستير ثم الدكتوراه في البيولوجيا الجزئية وعلم الجينات من ألمانيا عام 2015.

والتحقت في مدينة زويل بمعمل علوم الجينوم تحت إشراف الدكتور شريف الخميسي بنهاية عام 2015، حيث قررت العودة الي مصر لنقل الخبرة الدولية التي تعلمتها خارج مصر والعمل في فريق بحثي مصري يوفر لها البيئة العلمية المؤهلة للنجاح، سعيًا لوضع اسم مصر في مقدمة الأمم في مجال البحث العلمي.