خبر سار لمحبّي الشوكولاتة

القاهرة (خاص) - من محمد ابراهيم

هل تحب الشوكولاتة؟ هل تخفيها في الأدراج الخاصة بك؟ إذا أجبت بنعم، ستكون سعيداً عندما تعرف أن تناول الشوكولاتة يمكن أن تكون جيدة لصحتك، خاصةً أن هناك العديد من الدراسات أظهرت فوائد صحية للشوكولاتة، ولكن أيهما أفضل: الشوكولاتة بالحليب، أم الداكنة.

د. أسامة سليمان خبير التغذية والصحة والنشاط البدني قال: "إن جميع أنواع الشوكولاتة متساوية في فوائدها سواء تم إضافتها للحليب أو كانت سوداء (خام)، فإذا كنت ترغب في الحصول على فوائد الكاكاو بالحليب، فإن هذا المشروب يحتوي على فوائد صحية، لكن تحضير مشروب الكاكاو مع الماء الساخن، ليس لديها أي فوائد صحية بل إنه يدمر مادة البوليفينول ويفسد مضادات الأكسدة الثمينة، ويمكن تناول فنجان من الشاي الأخضر أفضل من ذلك، وأكد أن حبوب الشوكولاتة الخام تقدم قيمة أكبر في الفوائد الصحية، وأكد أن مشروب الكاكاو يساعد في الحفاظ على ضغط الدم، كونه مليء بمادة الفلافونويد، التي تساعد على الاسترخاء، ولذلك فإن تناول كميات صغيرة من الشوكولاتة السوداء يومياً تساهم في خفض ضغط الدم على أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم".

وأوضحت د. ميرفت النشار أستاذ التغذية بكلية الزراعة - جامعة القاهرة، أن الشوكولاتة الداكنة يمكنها مساعدة الناس على إدارة مستويات الكولسترول، بل يمكنها خفض نسبة الكولسترول السيء في الدم، جنباً إلى جنب مع انخفاض ضغط الدم يمكن أن يكون له آثار صحية على القلب إذا ظل مرتفعاً، وأشارت إلى أن الشعور بالسعادة يكون أفضل من أي وقت مضى بعد تناول الشوكولاتة، نظراً لأنها تحفز إنتاج هرمون "إندورفين" المسؤول عن المزاج والشعور باللذة، كما أنها تحتوي على السيروتونين وهي مادة كيميائية في الدماغ تسيطر على المزاج وتساعد الذين يعانون من الاكتئاب، بالإضافة إلى ذلك فإن محتوى الكافيين من الشوكولاتة يمنح الشخص دفعة في مجال الطاقة والحيوية طوال اليوم.