خبر سار لمحبّي الشوكولاتة

القاهرة (خاص) - من محمد ابراهيم
د. أسامة سليمان خبير التغذية والصحة والنشاط البدني قال: "إن جميع أنواع الشوكولاتة متساوية في فوائدها سواء تم إضافتها للحليب أو كانت سوداء (خام)، فإذا كنت ترغب في الحصول على فوائد الكاكاو بالحليب، فإن هذا المشروب يحتوي على فوائد صحية، لكن تحضير مشروب الكاكاو مع الماء الساخن، ليس لديها أي فوائد صحية بل إنه يدمر مادة البوليفينول ويفسد مضادات الأكسدة الثمينة، ويمكن تناول فنجان من الشاي الأخضر أفضل من ذلك، وأكد أن حبوب الشوكولاتة الخام تقدم قيمة أكبر في الفوائد الصحية، وأكد أن مشروب الكاكاو يساعد في الحفاظ على ضغط الدم، كونه مليء بمادة الفلافونويد، التي تساعد على الاسترخاء، ولذلك فإن تناول كميات صغيرة من الشوكولاتة السوداء يومياً تساهم في خفض ضغط الدم على أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم".
وأوضحت د. ميرفت النشار أستاذ التغذية بكلية الزراعة - جامعة القاهرة، أن الشوكولاتة الداكنة يمكنها مساعدة الناس على إدارة مستويات الكولسترول، بل يمكنها خفض نسبة الكولسترول السيء في الدم، جنباً إلى جنب مع انخفاض ضغط الدم يمكن أن يكون له آثار صحية على القلب إذا ظل مرتفعاً، وأشارت إلى أن الشعور بالسعادة يكون أفضل من أي وقت مضى بعد تناول الشوكولاتة، نظراً لأنها تحفز إنتاج هرمون "إندورفين" المسؤول عن المزاج والشعور باللذة، كما أنها تحتوي على السيروتونين وهي مادة كيميائية في الدماغ تسيطر على المزاج وتساعد الذين يعانون من الاكتئاب، بالإضافة إلى ذلك فإن محتوى الكافيين من الشوكولاتة يمنح الشخص دفعة في مجال الطاقة والحيوية طوال اليوم.
وأكد د. نصر عبد السلام أخصائي التغذية، أنه كلما زاد محتوى الكاكاو مع الحليب كان ذلك أفضل للجسد، وكون الشوكولاته الداكنة أو السمراء الخام غذاء عالي، يجب الاعتدال وعدم الانغماس، فمثلاً تناول 100 غرام من الشوكولاته الداكنة يعطي الجسم حوالي 500 سعرة حرارية، ولو سار السخص على هذا المعدل بصورة يومية فإنه بالتأكيد ضار لصحته، ولذلك يجب تناول من 20 إلى 40 جرام شوكولاتة يومياً للحفاظ على السعرات الحرارية وبقاءها في حدود الأمان داخل الجسم، وحذر من تناول الشوكولاتة مع الكراميل، النوجا والمكسرات، لأن هذا يعطي مزيداً من السكر والدهون داخل الجسم، ولذلك يجب الحصول على فوائد الشوكولاتة النقية، أو التي بنكهة البرتقال أو النعناع، للحصول على المزيد من الفوائد.