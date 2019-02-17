فتاة أصيبت بغيبوبة لمدة 4 أيام.. وعندما استيقظت كانت المفاجأة (صور)

أصيبت مراهقة بريطانية بغيبوبة لمدة 4 أيام، وعندما استيقظت كانت المفاجأة، حيث أخبرها الأطباء أنها أنجبت طفلة رغم أنها لم تكن تعرف أنها حامل.

وكانت أبوني ستيفنسون (18 عامًا)، قد قررت النوم مبكرًا بسبب إصابتها بصداع شديد، واستيقظت بعد ذلك لتجد نفسها في المستشفى في مدينة مانشستر شمال غرب بريطانيا.

وأفادت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الأطباء أخبروها أنها ظلت في غيبوبة لمدة 4 أيام، وأنها أنجبت طفلة في اليوم الثاني بعملية قيصرية.

وأشار أحد الأطباء، إلى أن ستيفنسون، لم تكن تعرف أنها حامل بسبب عدم وجود أي بروز ببطنها، ولم تعاني من انقطاع الدورة الشهرية نتيجة حالة مرضية نادرة تصيب واحدة من كل 3 آلاف امرأة، وهي تطلق على اللواتي يلدن برحمين.

وذكرت الصحيفة، أن الطفلة كانت مفاجأة سعيدة بالنسبة لستفينسون التي أطلقت عليها اسم ”الودي“.

وأضافت ستيفنسون:“لم أكن حتى أفكر في إنجاب الأطفال إلا بعد 10 سنوات على الأقل، ولم أكن أتوقع أبدًا أن أكون أمًا صغيرة بهذا السن.. والحقيقة أن استيقاظي من غيبوبتي وإخباري بأنني كنت حاملًا وأنجبت طفلة كان بمثابة حدث غير معقول بالنسبة لي“.