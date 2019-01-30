العلاج بالأوكسجين وسيلة لتخفيف الضغط‎ (فيديو إرم)

يعد العلاج بالأوكسجين من طرق العلاج المعروفة منذ فترة طويلة، ولكن الكثير لا يعلم فوائده وتأثيره على صحة الإنسان، بل ويستغرب البعض كيفية استخدام الأوكسجين في العلاج.

من المعروف علميًا أن الأكسجين ينتقل عن طريق الدورة الدموية محمولًا في الدم إلى خلايا وأنسجة الجسم، ولكن عندما يستنشق الأنسان الأوكسجين تحت ضغط فإن الأكسجين يذوب في سوائل وأنسجة الجسم، بحيث يستطيع الوصول إلى كل خلية ونسيج دون الحاجة إلى وعاء دموي، مما يبقي على حيوية الخلايا، كما يساعد على إصلاح بعض الخلايا المعطلة حتى لو كان الوعاء الدموي مقطوعًا أو مسدودًا.

وفي زحام الاكتشافات العلمية والإنجازات التي تسخر لخدمة الإنسان يحدثنا اليوم “فالانتين أنكوتا” من Oxyhelp Industry عن تقنية آلة جديدة تعتمد على الأوكسجين في علاجاتها.