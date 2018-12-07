اكتشاف أول سلالة طاعون في تاريخ البشرية في قبر عمره 5000 عام (صور)

اكتشف الباحثون أول سلالة طاعون في تاريخ البشرية، أثناء حفر قبر عمره 5000 عام في فرلسيجاردين بالسويد.

ووجد الباحثون سلالة الطاعون، التي لم تكن معروفة من قبل، أثناء حفر القبر الذي يعود إلى حوالي 2000 سنة قبل الميلاد.

ويشير تحليل البكتيريا الشهيرة، المعروفة باسم يرسينيا بيستيس، إلى أن الجراثيم القاتلة قد تكون دمرت مستوطنات في جميع أنحاء أوروبا في نهاية العصر الحجري.

كان الطاعون أو الموت الأسود في القرن الثالث عشر من أكثر الأوبئة المدمرة في تاريخ البشرية، فقتل ما يقدر بـ75 إلى 200 مليون شخص في أوراسيا وأوروبا.

ومع ذلك، فإن اكتشاف هذه السلالة الجديدة يمكن أن يعيد كتابة التاريخ الأوروبي فيما يتعلق بالجرثومة القاتلة.

ووجد العلماء الذين قاموا بحفر المقبرة سلالة الطاعون في بقايا امرأة دفنت بجانب 78 شخصًا، جميعهم ماتوا في غضون 200 سنة من بعضهم البعض، ما يشير إلى أن الوباء قد اجتاح مجتمعهم.

وتوصل نيكولاس راسكوفان، المؤلف الرئيسي للدراسة، إلى هذه الاستنتاجات بعد تحليل الحمض النووي لضحايا ما قبل التاريخ الذين ربما قُتلوا بسبب العدوى الفتاكة.

ووجد البحث أن المرأة توفيت منذ حوالي 4.900 سنة مضت، عندما تضاءلت المجتمعات الأوروبية خلال فترة عرفت باسم تراجع العصر الحجري الحديث، وكانت تبلغ من العمر 20 سنة عندما ماتت بناءً على تحليل لهيكلها العظمي.

وسبب الطاعون الذي عثر عليه مع طفرة جينية في الطاعون الرئوي – وهو الشكل الأكثر دموية من الطاعون التاريخي والحديث – يوحي بأن المرأة ربما ماتت بسبب المرض.