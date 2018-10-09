فيروس “زيكا” يتفشى في مدينة جايبور السياحية بالهند

أرسلت الهند خبراء لمحاولة احتواء تفشٍ لفيروس زيكا في مدينة جايبور السياحية، عاصمة ولاية راجاستان في شمال البلاد، مع مراقبة السيدات الحوامل عن كثب.

وقالت وزارة الصحة: إنه تبين إصابة 22 شخصًا في المدينة بالفيروس، الذي ليس له لقاح وقد يسبب تشوهات خطيرة للأجنة.

وتراقب البعثة الوطنية للصحة، التي شكلتها الحكومة لتحسين الرعاية الصحية في أنحاء البلاد، السيدات الحوامل في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، أمس الإثنين: “نواصل مراقبة الوضع بشكل دوري”.

وذكرت الرابطة الدولية للمساعدة الطبية للمسافرين، التي تتخذ من تورونتو مقرًا، أنها نصحت المسافرات الحوامل بتأجيل زيارة المنطقة التي تعد جزءًا من “المثلث الذهبي” للسياحة في الهند، ويشمل دلهي وجايبور وأجرا التي يوجد بها تاج محل.

وهذا هو التفشي الثالث للفيروس في الهند، وكان الأول في مدينة أحمد اباد في يناير/كانون الثاني عام 2017، والثاني في ولاية تاميل نادو الجنوبية في يوليو/تموز من نفس العام. وقالت الحكومة إنها “نجحت في احتواء” كليهما.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن أحدث حالات الإصابة، التي ظهرت في منتصف موسم المهرجانات في الهند -حيث يسافر الكثير من السكان مما يزيد خطر الإصابة- تأتي في ظل انتشار أمراض أخرى ينقلها البعوض، تتسبب في مقتل الآلاف في الهند سنويًا.