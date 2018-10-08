ابتكار مذهل يمنح مرضى الأعصاب أملًا مضاعفًا (صور )

نجح فريق بحثي من جامعة نورث وسترن الأمريكية، في ابتكار جهاز صغير على شكل قرص، يمكنه الذوبان في الجسم وإصلاح الأعصاب التالفة قبل ضمورها.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الإثنين، أن الجهاز يعمل داخل الجسم، لاسلكيًا عبر التحكم عن بعد، إذ يُطلق صدمات كهربائية تتصل مع الديناميكيات الحيوية، مزودةً مع بروتينات تُعزز نمو الخلايا العصبية بشكل أسرع، ثم يذوب من تلقاء نفسه، ويخرج مع السوائل الزائدة في الجسم دون أن يترك أي أثر.

وقال جون روبرتس، قائد الفريق البحثي، إن الجهاز طور من أشباه موصلات قابلة للتحلل وتستخدم في الغذاء اليومي، إذ تم تصميمه من السليكون والماغنيسيوم والسليلوز، ومغذيات أخرى لتقوية الأعصاب.

وأظهرت نتائج الاختبارات على عينة جرذان مصابة، إعادة نمو أعصابها وانتعاش قوتها، وبعد نحو أسبوعين من ذوبان الجهاز من تلقاء نفسه.