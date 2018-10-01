ما علاقة نقص الحديد في الدم بتساقط الشعر ؟

كثير من الأشخاص يعانون من نقص الحديد، وهو مرض يطلق عليه “فقر الحديد في الدم”، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لنظام المناعة في الجسم، ويزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة، وقد يؤدي إلى تساقط الشعر بسرعة أكبر.

وذكرت دراسة طبية نشرت في بريطانيا اليوم الإثنين، أن من أهم أعراض نقص الحديد في الدم هي ضعف طاقة الجسم، والتعب المستمر، وصعوبة التنفس، وخفقان القلب، وتغير لون الجلد الذي يصبح شاحبًا في معظم الأحيان.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية:”تشمل الأعراض الأخرى لمرض فقر الحديد تساقط الشعر بسرعة أكبر، ويمكن ملاحظة ذلك خلال تمشيط أو غسل الشعر”.

وأضافت أن هناك عدة أسباب لتساقط الشعر منها العوامل الوراثية، لكن إذا كنت تعاني من أعراض معروفة لنقص الحديد، فإن ذلك يعني أن هذا النقص هو المسبب الرئيس لتساقط الشعر.”

وأوضحت الدراسة أن هناك أعراضًا أقل شيوعًا لنقص الحديد، منها الصداع والحكة وقرحة اللسان وغرابة طعم الطعام، مشيرة إلى أنه يمكن تشخيص فقر الحديد من خلال إجراء فحص الدم، ويشمل العلاج تناول فيتامينات الحديد وأطعمة غنية بهذا المعدن، مثل الخضراوات الورقية واللحوم والبقول والخبز والجرجير.