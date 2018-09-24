لأول مرة.. تقنية تحقق للمقعدين حلم المشي (صور)

تمكن فريق بحثي مشترك من مركز “مايو كلينيك” وجامعتي “كاليفورنيا” و”لويزفيل” في الولايات المتحدة الأمريكية، من ابتكار تقنية “ثورية”، تسمح للمقعدين بالمشي من جديد.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الإثنين، أن التقنية تنطوي على جهاز إلكتروني يربط الخلايا العصبية الميتة بين الدماغ والساقين، ويُعيد تحفيزها، وتنشيطها لنقل الإشارات العصبية مُجددًا.

ونجح الباحثون في إجراء أول عملية باستخدام التنقية الجديدة، على مُصاب بالشلل يُدعى غريد تشينوك من ولاية ويسكونسن الأمريكية، حيث وضعوا أسفل ساقيه موصلًا كهربائيًا متصلًا مع بطارية بحجم جهاز تنظيم ضربات القلب، ووضعت في معدته تحت الجلد.

ويعمل النظام باستخدام جهاز تحكم عن بعد، وتظهر نتائجه عبر شاشة تلفاز، حيث يمكن تغيير كمية الجهد الكهربي وموقعه في الجسم، لتعزيز الحركة للمشلولين.

وخضع تشينوك لعلاج طبيعي مكثف لتقوية عضلاته وتحفيزه على المشي، بالتزامن مع استخدامه التنقية الجديدة مدة 22 أسبوعًا حيث يمكنه الآن المشي بشكل مستقل مدة 16 دقيقة، وعلى مساحة 111 ياردة، وذلك تحت إشراف الأطباء.

وشرح كيندال لي جراح أعصاب وقائد الفريق البحثي، أن أفكار تشينوك الخاصة كانت قادرة على تشجيعه، فعندما كان يفكر في الوقوف والمشي، كان القطب المزروع في جسده يرسل إشارات عصبية للدماغ حول ذلك.

وأوضح لي أن نجاح التقنية الجديدة، تؤكد إمكانية عودة شبكات الخلايا العصبية في الحبل الشوكي للعمل مجددًا بعد إصابتها، مما يعطي الأمل لمرضى الشلل لعودة السيطرة الوظيفية على جسدهم.

وموّل البحث المعاهد الوطنية الصحية الأمريكية، ومؤسسة كريستوفر ودانا ريف الخيرية في الولايات المتحدة والتي أكدت في بيان: “أن حلمها لعالم من يخلو من الكراسي المتحركة بات وشيكًا”.