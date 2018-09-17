بعد تكرار حالات الوفاة.. الكويت تُصدر تعليمات بشأن استخدام المخدر الجراحي

أصدر وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، الإثنين، قرارًا وزاريًا يمنع إجراء أي تدخل جراحي يحتاج إلى مخدر أو بنج موضعي في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات التخصصية وعيادات الأسنان إلا بعد شرح المضاعفات المحتملة طبيًا.

ويفرض القرار الذي نشر عبر حساب وزارة الصحة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن يتم أخذ إقرار خطي من المريض أو وليه الطبيعي حسب القانون وذلك في القطاعين الحكومي والأهلي.

ويأتي قرار الوزارة عقب أيام من موجة الغضب التي شهدتها البلاد ضد الوزارة بعد وفاة الطفلة (درة الحرز) “نتيجة إعطائها إبرة مخدر من قبل الطبيبة التي أشرفت على علاجها تمهيدًا لإزالة كيس دهني خلف أذنها”.

وكانت الوزارة قد أوقفت المتسببين في وفاة الطفلة عن العمل وأصدرت بحقهم أمر منع سفر، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق وزارية موسعة محايدة تضم عددًا من الأطباء المتخصصين من جامعة الكويت وبعض الجهات ذات الصلة.

ولم تقتصر المطالبات على التحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين، بل تجاوزتها إلى مطالبة بمحاسبة الوزير ذاته وتنحيه عن الوزارة، لكون حادثة الوفاة هذه لم تكن الأولى بل سبقتها بأشهر قليلة حادثة لطفلة أخرى أصيبت بنزيف داخلي نتيجة حادث مروري أدى إلى وفاتها بعد أيام “نتيجة خطأ في تشخيص الحالة من قبل أحد الأطباء”.