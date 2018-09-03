ستعيش لمدة أيام فقط.. مذيعة تودع جمهورها بشكل مؤثر

ستعيش لمدة أيام فقط.. مذيعة تودع جمهورها بشكل مؤثر

المذيعة البريطانية متزوجة ولها ابن شاب يُدعى فريدي

المصدر: لندن– إرم نيوز

لجأت مذيعة بريطانية لمواقع التواصل الاجتماعي، لتوديع أصدقائها وجمهورها، بعد أن أخبرها الأطباء أنها ستعيش لعدة أيام فقط، بسبب إصابتها بمرض السرطان.

وقالت المذيعة في راديو “بي بي سي 5″، راشيل بلاند، في تغريدة لها على تويتر:”أخشى يا أصدقائي أن الوقت قد حان… لقد أخبرت بأنني سأعيش لأيام معدودة فقط… أشكركم جميعًا على مساندتكم وتعاطفكم معي خلال هذه الفترة”.

وأضافت: “وداعا يا أصدقائي… قد لا أستطيع أن أصل إلى جميع رسائلكم، لكنني سأبذل ما بوسعي لقراءتها… مرة ثانية وداعًا”.

وأشارت صحيفة “مترو” البريطانية، اليوم الإثنين، إلى أن راشيل (40 عامًا) أصيبت بسرطان الثدي عام 2016، وتم استئصال الجزء المصاب، ثم خضعت لعلاج كيميائي العام الماضي، وأجريت لها جراحة بالغدد اللمفاوية، إلا أن الفحوصات أظهرت أن السرطان ظل منتشرًا بجسدها.

وقالت الصحيفة، إن رائيل متزوجة ولها ابن شاب يدعى فريدي.

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