ستعيش لمدة أيام فقط.. مذيعة تودع جمهورها بشكل مؤثر

لجأت مذيعة بريطانية لمواقع التواصل الاجتماعي، لتوديع أصدقائها وجمهورها، بعد أن أخبرها الأطباء أنها ستعيش لعدة أيام فقط، بسبب إصابتها بمرض السرطان.

وقالت المذيعة في راديو “بي بي سي 5″، راشيل بلاند، في تغريدة لها على تويتر:”أخشى يا أصدقائي أن الوقت قد حان… لقد أخبرت بأنني سأعيش لأيام معدودة فقط… أشكركم جميعًا على مساندتكم وتعاطفكم معي خلال هذه الفترة”.

In the words of the legendary Frank S – I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. ???????? pic.twitter.com/DhMurbqMJz

— Rachael Bland (@Rachael_Hodges) September 3, 2018