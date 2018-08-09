الملابس الداخلية الضيقة تؤذي خصوبة الرجال‎

المصدر: ا ف ب

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية للملابس الداخلية الضيقة، وكشفت دراسة حديثة أن ارتداء البوكسرات الضيقة له تأثير ضار على خصوبة الرجال.

ونصح الباحثون في الدراسة الرجال الراغبين بالإنجاب بعدم لبس ثياب داخلية ضيّقة، وذلك لعدم كبح توليد الجسم للخلايا المنوية.

ونشرت هذه الدراسة في مجلة “هيومن ريبرودكشن”، اليوم الخميس، وهي تؤكد شبهات كانت سائدة من قبل حول أن الخصيتين كلّما تنفسّتا أكثر كلّما أنتجتا بشكل أفضل.

وجاء في تقرير ملخّص عن الدراسة أن “الرجال الذين يرتدون الملابس الداخلية الفضفاضة (السراويل الداخلية) تكون تجمعات الحيوانات المنوية لديهم أعلى من هؤلاء الذين يرتدون ملابس داخلية ضيّقة”.

واستندت هذه الخلاصة على بيانات طبيّة عائدة لـ656 رجلًا، بين العامين 2000 و2017.

وتبيّن أن من يرتدون السراويل الداخلية الفضفاضة لديهم تجمعات منويّة أكثر بنسبة 33 % من أولئك الذين يرتدون ملابس داخلية ضيّقة.

ويتطلّب إنتاج الخصيتين للحيوانات المنوية أن تكون درجة الحرارة في هذا الجزء من الجسم أقل بثلاث درجات إلى أربع عن سائر الأعضاء الأخرى.

لذا ينصح الخبراء الرجال بتجنّب ارتداء السراويل الداخلية الضيّقة، وعدم الجلوس لوقت طويل، وتجنّب الحمامات الشديدة السخونة.