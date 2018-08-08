“الكبسة” السعودية بالفئران والحشرات ولحم الخنزير في فنادق عالمية (صور)

بدأت عشرات الفنادق العالمية في أمريكا والصين وأستراليا وإيطاليا، مؤخرًا، في إدخال وجبة “الكبسة”، وهي الأكلة الأكثر شهرة في السعودية ودول الخليج عمومًا، ضمن قائمة أطباقها.

وجاءت هذه الخطوة لسهولة صنع الوجبة الشعبية ومذاقها الطيب، إلا أن تلك الفنادق عمدت إلى إعداد “الكبسة” بطرق غريبة للغاية وربما مخيفة، وفقًا لصحيفة “سبق” السعودية.

وعمدت بعض المطاعم في سان فرانسيسكو الأمريكية إلى إخراج “الكبسة” من طابعها التقليدي لتحولها إلى ساندويتشات مثل “الشاورما”، بينما في أستراليا صنعت الكبسة من لحم حيوان الكنغر.

وتأتي هذه المحاولة الطريفة من المطاعم والفنادق العالمية لتقديم مأكولات جديدة في قائمة أطباقها المقدمة لزبائنها ومدهم بكل ما هو جديد وعالمي، ومواكبة متطلبات السياحة وجذب الخليجيين وغيرهم.

ووصل الأمر إلى قيام المطاعم والمراكز التجارية بتعليب “الكبسة” مثل علب “التونا “وتقديمها للجمهور مع مزايا الطبخ الساخن أو الكبسة المعدة سلفًا، والمصنوعة في بعض المنتجات مع لحم الخنزير، كما في أوروبا.

وتطبخ بعض المطاعم في آسيا “الكبسة” مع لحم الضب وكذلك مع الفئران، إلى جانب لحوم الدجاج والماعز، وتقدمها للزبائن بأسعار مخفضة.