استخراج كتلة من الشعر حجمها 3.5 كيلو غرام من معدة فتاة (صور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات مثيرة للحظة قيام مجموعة من الجراحين بإزالة كرة شعر من بطن فتاة، يبلغ حجمها 8.04 رطل (3.65 كغم).

واستحوذت كتلة الشعر، التي بلغ طولها 35 * 13 سم، على جميع أعضاء الفتاة (التي لم يذكر اسمها) ما ترك مساحة صغيرة جدًا للغذاء، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان قد تم نقل الفتاة المصابة بسوء التغذية الحاد إلى المستشفى في الهند؛ بعد إصابتها بآلام شديدة في البطن، والتي ساءت خلال العامين الماضيين.

وعندما استجوبها الأطباء، اعترفت بأن لديها عادة مضغ شعرها، والذي يعرف باسم متلازمة “رابونزيل”.

وبعد أن أخرجت كتلة الشعر من معدة الفتاة، غادرت المستشفى، ومن المتوقع أن تتعافى بالكامل.

وخضعت الفتاة البالغة من العمر 12 عامًا للعملية في مستشفى Mangystau الإقليمي للأطفال في مدينة أكتاو في منطقة Mangystau جنوب غرب كازاخستان.

وبسبب تعرضها لسوء التغذية، تأخرت العملية حتى أصبحت قوية بما فيه الكفاية لإجراء الجراحة.

وأوضح طبيبها: “بسبب مستوى البروتين المنخفض وتورم الساقين، احتاج الأطباء إلى يومين لتحضير الفتاة لإجراء عملية جراحية”.